Acer for Education partecipa a Didacta 2018

Acer for Education è presente a Didacta 2018, una vetrina che consente ai visitatori di osservare da vicino le soluzioni all’avanguardia per le comunità della formazione.

Forte di oltre 40 anni di esperienza, l’azienda ha costruito un vasto ecosistema che integra il portfolio hardware con software e servizi di alta qualità per fornire al settore scolastico le tecnologie più evolute insieme ai contenuti didattici di cui gli studenti e gli insegnanti hanno bisogno per avere successo nell’era dell’informazione.

Allo stand Acer for Education sarà possibile sia provare le tecnologie innovative Acer che partecipare ai seminari formativi tenuti in collaborazione con Microsoft indirizzati a docenti, dirigenti scolastici e professionisti dell’IT sulle soluzioni mostrate nel corso della Fiera. I workshop saranno focalizzati sull’utilizzo dei nuovi strumenti per la didattica come Teams, Skype in the Classroom e Office 365 Education in grado di contribuire alla diffusione di competenze digitali e allo sviluppo di capacità come la collaborazione, con un’attenzione particolare a tutte le tecnologie per promuovere l’inclusione e l’accessibilità in classe.

Per offrire un’esperienza di apprendimento più efficace e coinvolgente, tra le soluzioni Acer proposte in Didacta spicca l’applicazione verticale Windows Mixed Reality che rappresenta la fusione del mondo fisico e di quello virtuale. E’ il passo successivo nell’interazione tra esseri umani, computer e ambiente, reso possibile dalla combinazione di diverse tecnologie, tra cui sensori, ottica avanzata e capacità di elaborazione di ultima generazione. La Mixed Reality offre nuove prospettive agli educatori, che possono esplorare con gli studenti mondi lontani, interagire con animali ed ambienti della preistoria, visitare luoghi difficili da raggiungere, conoscere il funzionamento del corpo umano dall’interno, costruire un motore e molto altro ancora.

I ragazzi possono toccare e manipolare oggetti così come interagire con insiemi di dati, formule complesse e concetti astratti. Di conseguenza, anche oggetti complessi diventano facili da capire e, quindi, più interessanti. Per molti studenti, infatti, imparare facendo, diventa più semplice che imparare ascoltando.

Durante la manifestazione saranno anche presentati i principali progetti che Acer for Education sta supportando tra cui merita menzione la ricerca "Digitale Sì, Digitale No. Una ricerca per liberarci da pregiudizi e dipendenze" condotta con Impara Digitale, CNIS, Università di Cagliari e Università Bocconi. L’obiettivo dello studio è stato di comprendere come si siano modificati i processi cognitivi degli studenti in relazione all’avvento del digitale nella loro vita e, di conseguenza, creare linee guida per definire, da un punto di vista neuroscientifico e educativo, le criticità e le potenzialità del digitale nello sviluppo dei ragazzi. Tutto ciò al fine di riflettere sui processi di insegnamento e apprendimento in relazione anche alla scelta delle metodologie più adatte per un modello educativo volto al benessere dell’individuo

In Didacta Acer for Education presenterà anche la nuova edizione di “Le avventure dei cyberkid”, un progetto in collaborazione con Neways e con la supervisione di Andip (Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy) che fornisce ai docenti spunti per approfondire e condividere la tematica del cyberbullismo e che aiuta i ragazzi a meglio conoscerlo e combatterlo. A conclusione del percorso educativo verrà proposto un contest come occasione di stimolo creativo ma anche di analisi di aspetti importanti e delicati per il futuro dei ragazzi.

Inoltre, in collaborazione con Google for Education, le soluzioni Acer for Educaton in ambito Chrome saranno esposte presso lo stand condiviso con C2 Group (stand 117) con un’area dedicata alla formazione sulle nuove tecnologie, dove insegnanti ed educatori potranno iniziare a scoprire i vantaggi delle soluzioni cloud di Google per il mondo della scuola, attraverso workshop dedicati.