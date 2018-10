Verizon realizza una infrastruttura di rete globale per SAP

SAP sceglie Verizon per creare una rete globale di ultima generazione, ma anche per consolidare e snellire l’attuale infrastruttura di rete globale di SAP.

L’obiettivo è quello di incrementare la collaborazione e la connettività interne, utilizzare una piattaforma solida e affidabile per supportare le applicazioni customer-facing, e offrire una customer experience migliore a dipendenti e clienti a livello globale.

George Fischer, Presidente di Verizon Enterprise Solutions

SAP ha una vision estremamente precisa per i propri clienti, in tutto il mondo. Le aziende di tutto il mondo si affidano a SAP per applicazioni essenziali all’operatività, e che consentono di canalizzare le attività di intelligence in ogni reparto, in tempo reale. Partire da obiettivi definiti quindi è estremamente importante, perché non lascia ombra di dubbio sugli aspetti su cui focalizzare l’attenzione. Si tratta di un’ottima opportunità per mettere le innovative soluzioni di rete di Verizon a servizio di un’infrastruttura pronta per le sfide del futuro: l’ideale per sostenere la crescita esponenziale di SAP. Nel caso di un’azienda caratterizzata da una crescita veloce, come questa, la rete è fondamentale. Ed è il cuore pulsante di tutte le nostre attività.

In genere, il team di SAP si occupa delle realtà IT dell’azienda affidandosi a diversi fornitori nel settore tecnologia, tra cui anche Verizon. Per via della crescita esponenziale delle proprie funzionalità cloud, SAP ha scelto di consolidare la gestione del proprio ambiente di rete globale attraverso tecnologie di rete di ultima generazione, inclusa la tecnologia software-defined networking. In questo modo, è stato possibile unificare resilienza e scalabilità, pur lasciando al personale più tempo per concentrarsi sulle richieste dei clienti. Verizon è stata scelta grazie alla sua leadership, alle funzionalità della propria rete globale estesa, sicura e potente, e grazie al know how dal punto di vista tecnico.

Trasferendo tutte le attività sul cloud, SAP ha potuto così concentrare l’attenzione sulla propria infrastruttura di rete globale. In quest’ottica, per le applicazioni cloud based è essenziale una piattaforma di rete potente, flessibile e sicura, necessaria per attività SaaS a livello globale.

Thomas Saueressig, Chief Information Officer and EVP of Global Cloud Infrastructure di SAP

Una connettività globale, resiliente e sicura è imprescindibile per il nostro successo in futuro, e per i nostri servizi. Man mano che trasferiamo la maggior parte delle nostre attività su cloud, la buona riuscita dei nostri clienti è più che mai legata alla nostra capacità di connetterli alle nostre applicazioni, e di garantire che queste offrano performance ai massimi livelli.

Al momento, Verizon supporta SAP in due progetti chiave. In primo luogo, sta sviluppando una nuova rete globale per connettere gli uffici di SAP di tutto il mondo, inclusi i servizi dati e voce. Inoltre, offrirà una connettività Internet fruibile, scalabile e sicura, per connettere i data center dei processi customer facing – cioè la piattaforma che consente il funzionamento dei servizi cloud dell’azienda – in tutto il mondo.