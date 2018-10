Retelit e Huawei trasportano le imprese nel mondo multi-cloud

Retelit e Huawei hanno presentato una soluzione innovativa sfruttare al meglio il multi-cloud e per accompagnare le imprese nella digital transformation.

La partnership, tecnica e commerciale, ha visto la partecipazione dell’Amministratore Delegato di Retelit, Federico Protto, e del CEO di Huawei Italia, Thomas Miao.

L’offerta cloud messa a punto dalle due aziende combina la tecnologia e l’innovazione di Huawei, in ambito IT e Cloud, i servizi di connettività avanzata e l’offerta di Data Center di Retelit.

L’offerta integra reti e piattafome tecnologiche abbattendo le barriere tra private, public cloud e infrastruttura tradizionale e consentendo alle aziende di creare e gestire molteplici infrastrutture e applicazioni in modo flessibile. Inoltre, la piattaforma di Huawei rappresenta un elemento abilitante per tecnologie innovative, come l’Internet of Things e il 5G, che possono consentire il lancio di servizi verticali come Connected Cars, Smart City, Industry 4.0, Remote Health, Surveillance.

Si tratta di un'unica piattaforma che gestisce in logica end-to-end soluzioni di cloud ibride, che comprendono servizi cloud nei data center di Retelit, outsourcing tradizionale di infrastrutture, public cloud erogato da fornitori come Amazon Web Services e Microsoft, offrendo la più ampia copertura dei modelli di erogazione dei servizi IT e la massima flessibilità.

L’obiettivo è aiutare le imprese a:

• semplificare la gestione delle infrastrutture e applicazioni IT, rendendo il business e i flussi di lavoro agili ed efficienti, attraverso un’infrastruttura IT scalabile, sicura, in grado di garantire piena integrazione e accessibilità delle risorse, migrazione delle applicazioni sul cloud, creazione di applicazioni cloud native, evitando rischi di vendor lock-in.

• superare le sfide che si presentano durante il processo di Digital Transformation e consentire loro di cogliere i benefici di business derivanti ad esempio da automazione, ottimizzazione dei costi, lancio di servizi digitali innovativi, creazione di nuovi modelli di business, ecc.

Il punto di forza della soluzione è proprio nell’approccio “open ecosystem” che caratterizza da un lato le soluzioni cloud Huawei (basate su tecnologie leader di mercato come FusionServer, OceanStor Storage hardware e FusionCloud software, sviluppato su OpenStack di cui Huawei è uno dei maggiori contributori) e dall’altro l’infrastruttura e le soluzioni di connettività di Retelit che, anche grazie all’implementazione dei servizi SD-WAN, puntano sempre di più alla piena integrazione in ottica multicloud.

Secondo le ultime rilevazioni dell’Osservatorio sul cloud del Politecnico di Milano, nel 2017 in Italia il 10% delle grandi imprese stava già sperimentando l’approccio multicloud e la tendenza è in costante crescita. Huawei e Retelit con la loro partnership puntano a un mercato potenziale che nel 2019 varrà oltre 820 milioni di euro, composto principalmente da aziende tradizionali medio-grandi e aziende “post start-up phase” interessate a un’offerta che combini infrastruttura, connettività e piattaforma.

Federico Protto, Amministratore Delegato di Retelit

Siamo molto orgogliosi della soluzione messa a punto con Huawei perché risponde perfettamente alla nostra vision di ICT as a Service, quale elemento chiave del modello di business delle imprese che vogliono affrontare con successo la Digital Transformation. Retelit, da tempo, ha orientato la propria strategia verso soluzioni Software-Defined, Iperconvergenti e Cloud native, per garantire massima flessibilità dell’infrastruttura e per poter erogare servizi senza vincoli tecnologici, sfruttando i nuovi paradigmi infrastrutturali server-less. Il progetto sviluppato con Huawei aggiunge un importante tassello a questa strategia e ci consente di posizionare Retelit sul mercato come un partner unico in grado di integrare reti ad alte prestazioni e tecnologia cloud in una soluzione altamente performante. Stiamo di fatto creando un ecosistema unico in Italia in grado di aggregare poli innovativi in un ambiente “combinato” tra rete e tecnologie cloud che possa abilitare lo sviluppo di nuove applicazioni di business, dei servizi 5G e dell’IoT.

Thomas Miao, CEO di Huawei Italia

Siamo lieti che la proficua collaborazione con Retelit ci abbia consentito di creare una soluzione innovativa e ad alte prestazioni. Con l'avvicinarsi del mondo intelligente, il cloud è una scelta inevitabile per la digitalizzazione del settore: Huawei ha solide basi tecnologiche e una vasta esperienza nei servizi cloud e quindi è in grado di fornire ai clienti servizi cloud aperti e servizi offline in tutto il mondo in modo affidabile. L'accordo odierno è un passo avanti nel cammino verso la creazione di un forte ecosistema che renderà le aziende italiane più digitali ed efficienti e le città italiane più smart, attraverso l'adozione del cloud. Grazie a trent’anni di investimenti in ricerca e sviluppo, Huawei ha allocato risorse significative sulle piattaforme cloud per soddisfare le esigenze dei clienti e diventare un partner di fiducia nella trasformazione digitale.