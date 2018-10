HPE Nimble Storage e 3PAR, costi ridotti e dati al sicuro

HPE Nimble Storage e HPE 3PAR proteggono i dati e permettono di ridurre i costi di storage, di migliorare le prestazioni dei backup e di ridurre i tempi operatore. Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha aggiunto nuove soluzioni per la protezione dei dati su Hybrid Cloud e per Copy Data Management al proprio portafoglio dedicato all'intelligent storage.

Queste nuove funzionalità permettono ai clienti di aumentare l'efficienza operativa fino al 95%, velocizzare i tempi di backup su cloud e ridurre i costi del cloud storage fino a 20 volte:

- La nuova generazione del portafoglio di appliance per il backup HPE StoreOnce incrementa la business continuity con la protezione dei dati a velocità flash all'interno del data center e con archiviazione e disaster recovery economicamente efficiente sul cloud;

- HPE Recovery Manager Central (RMC) 6.0 semplifica la protezione dei dati e il Copy Data Management per HPE Nimble Storage;

- HPE StoreOnce con integrazione del software Commvault riduce i requisiti di storage footprint e network bandwidth necessari per il cloud;

- HPE GreenLake Backup, ora integrato con la nuova generazione del software HPE StoreOnce e Commvault, introduce modelli IT a consumo e riduce i costi fin del 30%.

Patrick Osborne, Vice President of Secondary Storage and Big Data product management di HPE

Le aziende hanno bisogno di un approccio built-for-cloud per la protezione dei dati e la copy data management on-premises e sul cloud, in modo da ottenere una mobilità dei dati semplice ed efficiente. Le soluzioni e i servizi che abbiamo annunciato oggi permettono ai clienti HPE 3PAR e HPE Nimble Storage di gestire senza fatica una protezione dati intelligente multi-tiered a partire dagli array on-premises per arrivare al cloud pubblico – sulla base delle policy e delle necessità di business.

La nuova generazione di HPE StoreOnce ottimizza l'investimento nel cloud

Un numero crescente di aziende sta adottando una strategia cloud-first, il che impone che le proprie funzioni IT siano predisposte per il cloud. I sistemi HPE StoreOnce implementano il backup su cloud in modo semplice, sicuro ed economicamente efficiente. La nuova generazione di HPE StoreOnce con Cloud Bank Storage migliora enormemente le performance e l'agilità della protezione dei dati su cloud ibridi in ambienti come Amazon S3 e Microsoft Azure, copiando sul cloud solamente i dati univoci e memorizzando dati di backup crittografati e auto-descritti per semplificare il disaster recovery da cloud.

RMC 6.0 per HPE Nimble Storage offre l'agilità del cloud a velocità flash

Le aziende sono alla ricerca di modalità per sfruttare i propri dati di backup al di là del recovery. Stanno quindi evolvendo i processi di protezione dati per passare da polizza di assicurazione reattiva a servizio proattivo a valore aggiunto. HPE RMC mette a disposizione una soluzione più semplice e centralizzata per la gestione dei dati di copia per HPE 3PAR e, ora anche per HPE Nimble Storage.

L'integrazione con Commvault estende l'ecosistema dei partner software di HPE StoreOnce

La nuova integrazione del software Commvault Complete Backup & Recovery con HPE StoreOnce permette di effettuare backup su cloud in modo trasparente ed efficiente. I clienti Commvault possono ora ridurre i costi del cloud storage fino a 20 volte, velocizzare i backup e ridurre del 95% circa la capacità storage e il traffico di rete consumati dai backup.

La convenienza ottimizzata del cloud

I clienti HPE possono ora trarre vantaggio dall’unione tra l’economicità del cloud e la sicurezza e il controllo della loro infrastruttura on-premises mediante un modello di fatturazione IT a consumo che si allinea e cresce insieme con le esigenze del business. I modelli IT a consumo e le strategie di pianificazione HPE GreenLake Flex Capacity con HPE GreenLake Backup saranno migliorati con la nuova generazione di HPE StoreOnce e l'integrazione di Commvault facendo risparmiare il 30% con HPE GreenLake Flex Capacity. La soluzione completa per il backup è progettata, gestita e implementata da HPE Pointnext.