Canon imageRUNNER 2206iF, multifunzione versatile per le PMI

Fa parte della serie imageRUNNER, la stampante multifunzione 2206iF per piccole e medie imprese, compatta ed economica offre risultati di qualità a prezzi adeguati. Canon lancia imageRUNNER 2206iF, stampante multifunzione (MFP) A3 in bianco e nero che, grazie alle sue caratteristiche complete, permette ai partner di fornire prodotti con un rapporto qualità/prezzo ideale per i piccoli gruppi di lavoro e PMI.

Brane Bosancic, European Marketing Specialist, Canon Europe

Noi di Canon lavoriamo con passione per consentire ai nostri partner di rispondere alle principali esigenze dei piccoli gruppi di lavoro e delle imprese riguardo alla gestione dei documenti. La nostra nuova imageRUNNER è stata progettata per consentire ai partner di generare nuove opportunità di guadagno e per soddisfare le principali esigenze di micro team e piccoli gruppi di lavoro. Questo rende il nostro prodotto ideale per il mercato europeo e per offrire nuove opportunità di profitto.

Con una velocità fino a 22 pagine al minuto, iR 2206iF si contraddistingue per il design compatto ed elegante e combina funzionalità intuitive di stampa, copia, scansione e fax. Questo nuovo dispositivo può essere facilmente installato e configurato dall'utente senza l'intervento di un tecnico. La possibilità collegare dispositivi mobile e inviare documenti alle unità di rete o via e-mail consente un importante risparmio di tempo e permette ai partner di fornire un supporto ottimale ai loro clienti.

Produttività e integrazione in primo piano

Il touchscrren LCD retroilluminato da 3,5" garantisce un'interfaccia intuitiva e user-friendly (IU). Inoltre la schermata iniziale personalizzabile ottimizza l’efficienza del dispositivo sulla base delle esigenze specifiche di ogni singola realtà. La funzionalità ID copy semplifica la copia di documenti, come ad esempio passaporti o carte di identità, riproducendoli sulla stessa facciata della pagina. L'aggiunta del driver di stampa Generic Plus PCL6 semplifica l’integrazione con i dispositivi già presenti nell’infrastruttura di rete. Infine il nuovo alimentatore automatico di documenti migliora la produttività e la flessibilità di questa stampante.

Sicurezza e controllo dei costi

Funzioni come “Invio autorizzato” e “Stampa protetta” aiutano i partner a rispondere alle esigenze di sicurezza nella gestione dei documenti che i loro clienti utilizzano quotidianamente. L'autenticazione utente integrata consente di controllare in modo efficiente l'accesso a documenti e stampe e di "trattenere" i lavori di stampa finché l'utente non si identifica mediante codice PIN.

Connettività e soluzioni sostenibili

Il passaggio rapido dalla modalità sleep all’attivazione del dispositivo (soli 4,3 secondi) e la stampa fronte-retro di serie garantiscono elevati livelli di efficienza e sostenibilità. La connettività alla rete e al Wi-Fi è estremamente semplificata, così come applicazioni di stampa mobile e scan plus fax di serie. La gestione da remoto e gli avvisi riducono l'impatto sulle risorse IT incrementando la redditività, mentre il supporto nativo degli standard del settore (AirPrint, Google Cloud Print e MOPRIA) risponde alla domanda crescente di modalità operative sempre più flessibili.

Principali caratteristiche di imageRUNNER 2206iF:

Alimentatore automatico di documenti

Connettività di rete e WiFi di serie

Fax standard

Gestione ID dipartimentale

Stampa e scansione da dispositivo mobile

Stampa fronte-retro

Funzione SecurePrint inclusa

Invio autorizzato

Funzione di scansione nativa

Generic Plus PCL 6

Disponibilità multilingua

Localizzazione dell'IU e driver di stampa

•22 ppm (A4)

Touchscreen LCD retroilluminato da 3,5 pollici

Capacità di carta massima: 330/580

Cassetto opzionale

Tempo di attivazione dalla modalità sleep: 4.3 sec