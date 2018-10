Blockchain Forum Italia: incontri, interviste e workshop

Si terrà a Milano il prossimo 7 novembre la prima edizione del Blockchain Forum Italia. Nel programma del forum incontri, interviste e workshop e tanti relatori. E’ ufficiale il programma della prima edizione del Blockchain Forum Italia, il forum italiano dedicato interamente alla tecnologia Blockchain e al settore fintech, organizzato da Blockchain Italia il 7 novembre. Il Forum si inserisce in un momento di grande fermento sul tema blockchain nel nostro Paese, all’indomani dell’ingresso dell’Italia nella “blockchain partnership” europea insieme ad altri 26 stati con la firma del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio del 27 settembre scorso. Il Blockchain Forum Italia si terrà presso il Talent Garden Calabiana, in Via Arcivescovo Calabiana, 6, dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Apriranno la giornata i saluti istituzionali Arianna Censi, Vice Sindaco della Città Metropolitana di Milano, Lombardia e Giuseppe Zingale, Direttore di AFOL Metropolitana.

Gattai Minoli Agostinelli & Partners, main sponsor della manifestazione, nonché primo studio italiano ad avere costituito al proprio interno una fintech taskforce con grande focus sulla blockchain, unendo le più diverse expertise legali, sarà presente con gli avvocati Emanuela Campari Bernacchi, Andrea Calvi, Licia Garotti, Valentina Lattanzi, prof. Marco Ventoruzzo e Marco Galli. Inoltre interverranno Roberto Gorini Co-Founder di NOKU, Francesco Piras di BrightNode, Sergio Passariello CEO di Malta Business e Federico Viganò di ICOFenix.

Durante la giornata si succederanno gli interventi di Maria Grazia Vigliotti, CTO Sandsblock Consulting, Marco Mione e Raffaele Nicodemo per Deloitte, Fabio Malosio per IBM, Sergio Mottola, Executive Director di San Marino Innovation, Matteo Masserdotti, Co-Founder di 200 Crowds, Fabio Pezzotti, Co-Founder di ICONIUM e Ettore Murciano di AI Labs Loop. Nel pomeriggio interverrà di Massimiliano Dragoni, Senior Policy Officer della Commissione Europea.

Ci saranno ancora appuntamenti e workshop, interviste a esperti, presentazioni di case study e workshop formativi specifici a numero chiuso che ruoteranno attorno a 5 aree tematiche dedicate: Tech Industries, Investment&Legal, ICO&Startup, Digital Marketing Plaza e Matching Table, uno spazio dedicato a incontri one to one tra partecipanti ed espositori.

La giornata si aprirà con il filone TECH INDUSTRIES, dedicato alle aziende dell’industria tecnologica come software house, cloud farm, vendor e alle principali industrie che stanno investendo o vogliono aprirsi alla tecnologia Blockchain. Lo Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners sarà a disposizione con diversi professionisti, per discutere il supporto legale alle attività legate al mondo tecnologico il filone INVESTMENT & LEGAL, in cui si parlerà anche di investitori venture capital, equity crowdfunding, fondi di investimento e banche. Non mancherà un momento dedicato alle ICO e alle nuove Start up con diverse realtà presenti: da NOKU a ICOFenix, passando per BrightNode, Adamnatic e AIDCOIN, che presenteranno il loro progetto anche grazie ai workshop, interamente dedicati agli incumbent del settore. Spazio al Marketing Digitale legato al mondo della tecnologia e alla scoperta di nuovi mercati con la DIGITAL MARKETING PLAZA, una vera e propria piazza digitale dedicata ai servizi e alle soluzioni del settore. Infine sarà possibile, attraverso una prenotazione in fase di iscrizione, entrare direttamente in contatto con gli esperti del settore durante i momenti di MATCHING TABLE, spazi dedicati agli incontri one to one tra partecipanti ed espositori.

Per iscriversi, ed avere accesso all’agenda one-to-one è possibile procedere all’acquisto dei biglietti sul sito www.blockchainforumitalia.com.