Darktrace raggiunge un finanziamento Serie E da 50 mln

Il round di investimento è guidato da Vitruvian Partners con la partecipazione degli investitori KKR e 1011 Ventures. Valore raggiunto di 1,65 miliardi di dollari. Infatti Darktrace ha annunciato di avere chiuso un round di Serie E da 50 milioni di dollari raggiungendo un valore di 1,65 miliardi di dollari. Darktrace continua a guidare il mercato della cyber defence, con la prima tecnologia di risposta autonoma al mondo. Darktrace Antigena risponde entro 2 secondi ai primi segnali di minaccia e la sua adozione è cresciuta del 30% nell'ultimo trimestre. Le nuove funzionalità includono la risposta autonoma per il cloud e la protezione dalle campagne di attacco sofisticate via email con Antigena v2, lanciata questo mese.

Sophie Bower-Straziota, Managing Director di Vitruvian

Darktrace ha creato una combinazione unica di funzionalità di intelligenza artificiale di primo livello, competenza approfondita del settore cyber e modello di business estremamente efficace. Tutto questo ha permesso di raggiungere rapidamente una scalabilità e un vantaggio consistente rispetto a tutti i concorrenti. La cosa più emozionante è come la sofisticazione e la qualità dell'IA di Darktrace sia dimostrata dal rapido successo del suo sistema di risposta autonomo, Antigena, il primo del suo genere sul mercato. Siamo felici di guidare questo nuovo round di finanziamento, dato che Darktrace rappresenta esattamente il tipo di azienda altamente innovativa in cui Vitruvian vuole investire e supportare.

Dal suo ultimo finanziamento, Darktrace ha più che raddoppiato il numero di implementazioni e ora individua minacce che altri strumenti non sono in grado di intercettare in oltre 7.000 reti.

Anche il numero di clienti dell’azienda è in rapido aumento e comprende otto dei principali aeroporti internazionali, tra i quali l'aeroporto internazionale Orio Al Serio di Milano-Bergamo e l'aeroporto Gatwick di Londra, il Science Museum Group, nonché numerose istituzioni finanziarie globali come AIG, AEGON Sony Life Insurance e Ipreo.

Nicole Eagan, CEO di Darktrace

Darktrace continua a godere di una forte crescita in aree geografiche nuove ed esistenti, ed è ora il sistema di IA aziendale più diffuso sul mercato. La crescita raggiunta dalla nostra valutazione in pochi mesi, testimonia la forza fondamentale del nostro Enterprise Immune System.

Corrado Broli, Country Manager di Darktrace Italia

Oggi, anche in Italia, iniziamo ad assistere ad attacchi che sfruttano in modo offensivo l'IA. Per questo motivo Darktrace sarà ancora più indispensabile per consentire alle difese di essere un passo avanti. Le esperienze dei nostri clienti lo testimoniano: dal Gruppo Campari a Giunti Editore, all’aeroporto di Orio al Serio fino a Kasanova.

Dopo aver inaugurato una nuova era nella cyber defence, Darktrace ha aumentato il numero dei propri dipendenti del 60% negli ultimi 12 mesi, con oltre 750 persone in tutto il mondo. Cercando di soddisfare la domanda globale per la sua tecnologia, l'azienda ha accelerato le operations a livello mondiale, inaugurando otto nuove sedi nell'ultimo anno, compresa quella di Los Angeles, Città del Messico e San Paolo e triplicando le dimensioni del quartier generale asiatico a Singapore. Questo ultimo round di finanziamento guiderà un’ulteriore crescita e sviluppo a livello internazionale.

Stephen Shanley, direttore del KKR

Continuiamo a essere impressionati dalla rapidità di esecuzione e innovazione di Darktrace. Negli ultimi due anni, abbiamo visto evolvere Darktrace da promettente startup a leader indiscusso nel mercato globale della sicurezza. Siamo felici di partecipare a questo nuovo round e non vediamo l'ora supportare ancora Darktrace in futuro.