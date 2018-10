PFU semplifica la gestione documentale con lo ScanSnap iX1500

PFU, player di riferimento del settore scanner e società parte di Fujitsu, incontra la stampa nella sede milanese per la presentazione del nuovo ScanSnap iX1500.

Il prodotto è stato creato per offrire ad aziende, team di lavoro, e utenti domestici “the smarter way to work”.

“L’estrazione del dato è il primo miglio verso la trasformazione digitale”, questo è quanto afferma Massimiliano Grippaldi, Regional Sales Manager Italia di PFU. Il modello di lavoro sta cambiando: la possibilità di spostare file in luoghi diversi e in modo rapido contribuisce ad aumentare l’efficienza e l’efficacia di un determinato ambito produttivo, aiutando a ridurre le tempistiche e i costi.

Nonostante gli oltre 10 milioni di dispositivi venduti a livello mondiale da PFU, solo il 5% delle aziende ha intrapreso un processo di digital transformation. Per far fronte a questo problema PFU propone sul mercato globale una ampia gamma di scanner documentali, che permettono di digitalizzare i documenti cartacei, aumentando di conseguenza la sicurezza, l’ordine nella fase di archiviazione e il trasporto rapido delle informazioni, sopperendo all’inefficacia della carta.

iX1500 è il più recente della famiglia ScanSnap ed è in grado di combinare una tecnologia avanzata a un design moderno, promuovendo la collaborazione professionale. La caratteristica principale del prodotto riguarda la capacità di gestire e archiviare in automatico tutti i file scansionati con la semplice pressione di un pulsante, permettendo agli utenti di concentrarsi al meglio sull’attività lavorativa risparmiando tempo nella fase di acquisizione dei documenti.

Massimo Spinelli, Technical support engineer presso PFU, ha introdotto le peculiarità del device. iX1500 incorpora uno schermo touch da 4,3” e, tramite la pressione di pulsanti virtuali di diversi colori (e personalizzabili), i file possono essere acquisiti e salvati rapidamente. Il sistema dialoga con l’operatore attraverso un sistema di notifiche che permettono di ottimizzare il tempo durante la fase di scansione e di agire sfruttando appieno le potenzialità del prodotto.

Lo scanner permette inoltre di pre-programmare e automatizzare i compiti più ripetitivi, come l’acquisizione di una ricevuta all’interno di un foglio di calcolo o il salvataggio di una scansione in una cartella. Le licenze software fornite con l’acquisto del dispositivo sono quattro, così da garantire l’utilizzo dello strumento a più utenti, con dei profili che possono essere differenti tra loro e collegati a differenti device. Possono essere acquistate ulteriori licenze software per rendere possibile la condivisione dell’iX1500 con un numero maggiore di colleghi.

ScanSnap Home si rinnova completamente combinando al meglio tutte le funzioni principali in una nuova interfaccia. Oltre a un sistema archivistico in grado di riconoscere automaticamente il tipo di documento e salvarlo nell’apposita cartella, con il nuovo programma risulta più facile nominare i documenti grazie a uno strumento automatico che codifica il file e ricostruisce un titolo adatto al testo salvato a seconda dei contenuti trattati. Di conseguenza diventa più facile e intuitiva la fase di ricerca dei documenti scansionati, rintracciabili grazie all’impiego di keywords, tags e folders. La nuova funzione integrata Wi-Fi and Direct Connect Mode consente inoltre agli utenti di effettuare scansioni ovunque anche senza connessione Internet.

Lorenzo Todeschini, Branch Manager & Legal Representative, PFU (EMEA) Limited

Il design è uno dei punti di forza del nuovo iX1500, che si distingue per le linee minimali e l’impiego di due tonalità di grigio, in grado di far risaltare al meglio la palette cromatica del display. Nonostante le dimensioni compatte (292x161x152 mm, con un peso di 3,4 Kg) è possibile acquisire file in formato A3, inserendoli nello scanner piegati a metà. Successivamente, una specifica feature di ScanSnap Home è in grado di ricostruire le immagini a dimensione originale.

iX1500 è dotato di una guida sul lato posteriore, un elemento che permette di introdurre anche biglietti da visita plastificati e fogli fuori formato; il tutto assicurando grip sufficiente per superfici difficili, evitando inceppamenti e mantenendo la velocità di scansione pari a 50 fogli a colori fronte/retro al minuto.

Lo scanner può essere gestito, anche in modalità wireless, da tutti i sistemi operativi (Windows/macOS) e da Smartphone (iOS/Android).



Specifiche e capacità del nuovo modello mantengono inalterata la proposizione tipica del marchio ScanSnap, che ad oggi registra vendite per 4 milioni di pezzi in tutto il mondo. iX1500 si propone inoltre a un prezzo di listino appetibile sia per il mondo business, sia per il prosumer: arriverà sul mercato a 575,00 euro (IVA esclusa).