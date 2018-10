Analisi delle minacce cloud-based, Fortinet acquisisce ZoneFox

Fortinet completa l’acquisizione di ZoneFox Limited, società privata di rilevamento e risposta alle minacce cloud-based con sede a Edimburgo. Questa manovra rafforza ulteriormente il Fortinet Security Fabric e consolida le attività in corso per la sicurezza degli endpoint e SIEM di Fortinet fornendo ai clienti:

• Maggiore visibilità sugli endpoint, sul flusso di dati e sul comportamento degli utenti associati, sia all'interno che all'esterno della rete

• Funzionalità di machine learning in grado di filtrare miliardi di eventi al giorno in informazioni di alta qualità sulle minacce che portano a rilevare nuovi punti ciechi e informano gli utenti su attività sospette

• Un'architettura unica basata su cloud che acquisisce dati essenziali attorno a cinque fattori chiave: utente, dispositivo, risorsa, processo e comportamento, per analizzare e configurare facilmente le policy

• Tracciamento completo delle informazioni sulla cronologia forense, assieme a un’interfaccia di ricerca semplice che aiuta gli analisti a determinare rapidamente le azioni necessarie per aumentare la posizione di sicurezza di un'azienda

• Un agent zero-configuration di semplice e rapida implementazione: la soluzione può scalare per supportare oltre 10.000 agent senza incidere sulle prestazioni

• Supporto pronto all'uso per GDPR, ISO 27001, HIPAA e PCI DSS, con policy "ready-to-go"

L'integrazione della pluripremiata tecnologia ZoneFox di threat-hunting basata su machine-learning, andrà a completare la sicurezza degli endpoint di FortiClient per fornire funzionalità di rilevamento e risposta degli endpoint (EDR) ed estenderà FortiSIEM con funzionalità aggiuntive UEBA (user entity behavior analytics), sia in modalità on-premise che nel cloud. Fortinet prevede che le nuove funzionalità di sicurezza degli endpoint fornite da ZoneFox consentiranno alle organizzazioni di sfruttare meglio il machine learning per rilevare comportamenti anomali e fornire una risposta ancor più rapida alle minacce interne.