Studi professionali, arriva l’automazione di Genya Studio

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia rende disponibile Genya Studio, capace di automatizzare e ottimizzare la gestione degli studi professionali.

Nel corso del recente Forum Nazionale dei Commercialisti a Milano sono emersi i tre pilastri su cui basa oggi la professione del commercialista: la digitalizzazione, le specializzazioni e l’organizzazione dello studio.

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha di fatto anticipato quanto emerso dal dibattito dell’incontro milanese con il Progetto Genya in generale e con Genya Studio in particolare.

L’aspetto innovativo di questo progetto digitale è racchiuso nell’intuitività e nella semplicità d’uso del software. Innumerevoli utilizzatori testimoniano di una straordinaria “user experience” perseguita da Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia con il Progetto Genya e oggi ribadita con Genya Studio.

Pierfrancesco Angeleri, managing director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia

Genya Studio rappresenta un importante passo avanti nel controllo di gestione delle attività dello studio professionale. Mantenere il monitoraggio continuo sulle attività dello studio per conservarne la redditività è sempre più importante in un momento di grande evoluzione digitale dell’intera professione. Il professionista diventa sempre più consulente grazie alle tecnologie digitali e la gestione dello studio e delle sue attività diventa centrale per consentirgli lo sgravio dalla gestione tradizionale.

Genya Studio è la soluzione software che supporta puntualmente l’intero processo di gestione delle informazioni e dei clienti dello studio. Dal dato anagrafico del nuovo cliente all’inserimento dei mandati, dalla pianificazione della fatturazione al controllo dello sforamento del forfait, dalla gestione di attività extra al controllo della marginalità anche per singolo servizio, Genya Studio contempla tutte le attività che il professionista deve monitorare per mantenere sotto controllo il benessere della sua attività, dei suoi collaboratori e la soddisfazione dei suoi clienti.

In Genya Studio le funzionalità di consuntivazione si integrano con la parcellazione e con il controllo di gestione che permette di analizzare costi e ricavi per singola pratica, per i mandati gestiti a forfait e la redditività globale di ogni cliente. Per ogni operatore vengono inoltre calcolati i carichi di lavoro, la produttività e la distribuzione delle attività per famiglia di prestazioni.

Genya Studio è stato concepito per gestire la relazione anche formale con il cliente, il piano di fatturazione concordato, le attività che vengono rilevate, controllate e portate in fatturazione, le analisi di redditività.

Attraverso Genya Studio il lavoro dello studio è automatizzato e dunque facilitato. Viene automatizzata l’intera gestione del mandato, che viene così valorizzato grazie alla digitalizzazione del piano di fatturazione, della gestione degli onorari e delle spese, della lettera di incarico.

Grazie a Genya Studio il servizio del professionista alla sua clientela aumenta decisamente sia in qualità che in quantità e rapidità.

Tutti gli operatori di studio hanno sempre a disposizione tutte le informazioni relative al cliente, ad ogni richiesta potrà essere data sempre una risposta, l’aumento della qualità è immediatamente percepibile e risulterà nell’aumento della fidelizzazione del cliente.

La produttività potrà essere parametrizzata ed analizzata. Per ogni collaboratore è possibile analizzare i carichi di lavoro, i margini di contribuzione e la distribuzione delle ore prodotte sulle tipologie di attività di studio. Tramite questi dati il professionista può bilanciare meglio i carichi di lavoro e la distribuzione delle tipologie di attività.

Anche la marginalità assume nuovi parametri. Il sistema di analisi dei tempi di lavoro e delle scadenze di Genya Studio fornisce un quadro completo di tutte le attività contabili/fiscali e un costante monitoraggio della marginalità di ogni lavoro fatto per ciascun cliente.

Genya Studio si distingue per la capacità di saper gestire con naturalezza le proceduralità di ogni studio, grande, medio o piccolo. Non nasce su un applicativo preesistente ma è stato sviluppato da “green field” attuando perciò gli automatismi necessari a evitare ogni manualità di inserimento. Genya Studio non necessita di servizi, e dunque di costi, di avvio data la sua immediatezza e intuibilità.