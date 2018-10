ESET, la nuova gamma security end user è ora disponibile

ESET rilascia la lineup di prodotto per il mercato mainstream e consumer; si rinnovano NOD32 Antivirus, ESET Internet Security e ESET Smart Security Premium.

Parliamo di piattaforme evolute con funzionalità avanzate per la protezione dei device, dei dati e delle identità digitali degli utenti, oggi sempre più soggette ad attacchi e vulnerabilità.

Si prevede che entro il 2025 ci saranno oltre 75 miliardi di congegni connessi in tutto il mondo – da quelli smart domestici a quelli elettronici per la salute fisica – e questo rappresenta una vera minaccia alla sicurezza informatica. Il miglioramento del sistema di protezione per IoT permetterà ai clienti di ESET di ottenere la massima protezione possibile sui loro dispositivi e router domestici.

ESET NOD32 Antivirus garantisce una protezione antimalware di base, ESET Internet Security aggiunge a questa ulteriori livelli di sicurezza; ESET Smart Security Premium è invece dedicato agli utenti che cercano il migliore sistema di protezione con le più avanzate funzionalità sul mercato, includendo tecnologie come password manager e protezione bancaria.

Basati sull’apprendimento automatico e su oltre trent’anni di esperienza - tutti i prodotti ESET funzionano in background senza interferire con le attività dell’utente. L'offerta chiave assicura una scansione semplice da avviare e ultraveloce senza alcun impatto sul sistema operativo o sull’utilizzo dei device.

Le nuove versioni delle soluzioni consumer di ESET offrono nuove funzionalità e miglioramenti rispetto alle precedenti, tra cui:

• Rapporti sulla sicurezza – forniscono agli utenti una panoramica di ciò che la soluzione ESET ha rilevato, bloccato e risolto attivamente in background, mentre i computer degli utenti continuano nelle loro attività senza rallentamenti. Gli utenti possono scegliere tra cinque elementi preimpostati in base alle priorità specificate in fase di installazione e ottenere informazioni su altre funzionalità come Secure Data, Password Manager, Antifurto o Parental Control.

• Installazione migliorata – gli utenti ora risparmiano fino al 40% del tempo nel processo di installazione a seconda della configurazione del dispositivo. Ora per installare i nuovi prodotti ESET basteranno solo pochi secondi.

• Verifica dei dispositivi domestici connessi – questa funzionalità, migliorata rispetto alle precedenti versioni di prodotto, consente agli utenti di controllare i dispositivi smart collegati al router per ricercare possibili criticità, come per esempio l’uso di password deboli, suggerendo possibili correzioni. Permette inoltre agli utenti di individuare le vulnerabilità delle porte, quelle note del firmware, i domini dannosi, la password del router debole o predefinita e le infezioni da malware.

• Raccomandazione del prodotto (referral) – si tratta di una nuova funzionalità che offre a tutti gli utenti ESET la possibilità di raccomandare il prodotto a parenti o amici. Gli utenti con una versione di prova vengono premiati: un referral di amici equivale a un mese in più di protezione gratuita.