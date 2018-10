DCS-2802KT-EU, il kit di videosorveglianza home di D-Link

D-Link amplia il listino con DCS-2802KT-EU mydlink Pro Wire-Free Camera Kit, un bundle composto da videocamere a batteria senza fili per la videosorveglianza.

Il pacchetto include un hub di rete dedicato e due telecamere con risoluzione Full HD 1080p, visione notturna e ideali per indoor e outdoor (certificate IP65). Il kit può inoltre essere espanso sino a quattro videocamere, in base alle necessità.

La funzione di rilevamento del movimento è supportata da un sensore PIR presente su ogni videocamera che permette di ignorare i movimenti ambientali - per esempio la pioggia che cade, il pulviscolo che passa nell’inquadratura o le nuvole che si muovono - riducendo drasticamente i falsi allarmi.

La compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant permette di utilizzare comandi vocali per accedere al feed live di queste videocamere e ai dispositivi di streaming compatibili, come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Il Kit DCS-2802KT-EU sfrutta tutte le funzionalità avanzate dell’App mydlink e permette quindi anche di registrare su cloud mydlink i video di sorveglianza, per poi scaricarli o riprodurli direttamente da cloud tramite l’app. Inoltre, con questo Kit è incluso un pacchetto Premium del Cloud Recording mydlink, che permette di mantenere le registrazioni nel server D-Link fino a 14 giorni per un massimo di 5 telecamere (valore del servizio 49,99€). In alternativa, le videocamere supportano anche la registrazione locale su scheda SD.

La nuova App include funzionalità avanzate come la creazione di regole fra dispositivi, le funzioni One-Tap per l’esecuzione di azioni su più dispositivi contemporaneamente, e il già citato Cloud Recording, il tutto con un’interfaccia intuitiva e completamente riprogettata rispetto alla tradizionale app D-Link.