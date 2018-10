Si rafforza la partnership tra Juniper Networks e Nutanix

Il rafforzamento dell’accordo ha come obiettivo quello di migliorare la sicurezza e di automatizzare le reti, semplificando il networking e la sicurezza per le aziende. Juniper Networks e Nutanix hanno annunciato nuove iniziative nell’ambito della partnership esistente, concepite per semplificare il cammino delle imprese verso le architetture multicloud così che rete e sicurezza vadano di pari passo con computing e storage. Le aziende che effettuano la transizione ad ambienti multicloud necessitano di una gestione di rete semplificata e automatizzata nonché si soluzioni di sicurezza agili e integrate. A questo scopo Juniper e Nutanix stanno ampliando la loro collaborazione allo scopo di offrire l’integrazione totale tra reti fisiche e virtuali che è alla base di un futuro multicloud.

Raja Mukhopadhyay, VP of Product Management, Nutanix

Il futuro delle infrastrutture aziendali è nel multicloud, non è più tempo di discussioni. Il networking non deve essere un elemento gravoso e complesso che ritarda la transizione da parte delle imprese e questo è il motivo per cui siamo così impegnati a lavorare con i partner come Juniper per offrire ai nostri clienti comuni un networking sicuro e adatto al mondo multicloud.

L’obiettivo è l’integrazione di Juniper Contrail Enterprise Multicloud con le API Nutanix per fornire maggiore visibilità di rete per i workload virtualizzata semplificando così la gestione fabric automatizzata. Inoltre, Juniper Unified Cybersecurity Platform insieme con l’offerta SDN Nutanix, Flow e AHV hypervisor, permette di proteggere le applicazioni con la microsegmentazione oltre a offrire una maggiore sicurezza per impedire la propagazione laterale delle minacce.

Bikash Koley, Chief Technology Officer, Juniper Networks

Le imprese, nella loro corsa verso il multicloud, devono farsi carico delle complessità che sorgono in ogni fase del percorso. Grazie all’integrazione di Contrail Enterprise Multicloud e della piattaforma Juniper Unified Cybersecurity con Nutanix Enterprise Cloud, stiamo mettendo a disposizione degli utenti un ambiente multicloud completo, sicuro e automatizzato che copre il computing, lo storage e il networking.

Le aziende potranno implementare vSRX integrato con firewall virtuali nel proprio ambiente Nutanix estendendo le stesse funzionalità alle architetture multicloud con un unico punto di controllo, usando vSRX sia on premise sia su AWS, Azure e Google Cloud Platform.

La collaborazione con Nutanix permetterà:

-una network fabric scalabile e semplificata dal punto di vista operativo basata sugli switch Juniper QFX per utenti Nutanix Enterprise Cloud mediante l’integrazione di Contrail Enterprise Multicloud con le API Nutanix

-maggiore microsegmentazione nell’architettura cloud delle imprese creando una postura di sicurezza rafforzata che impedisce la propagazione laterale delle minacce consentendo alle aziende di sfruttare le funzionalità sia di Nutanix Flow sia di Juniper vSRX.

Con Juniper Contrail Enterprise Multicloud and Nutanix Enterprise Cloud, le imprese potranno costruire, connettere, proteggere e gestire in modo trasparente architetture multicloud.