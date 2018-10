RISCO Group pensa al mercato residenziale e propone iConnect

Fa parte della linea Electronics Line (EL) di RISCO Group il sistema radio bidirezionale professionale iConnect: sicuro, con gestione da remoto, facile da installare. Progettato dall’azienda per indirizzare al meglio le richieste di sicurezza del mercato residenziale e delle piccole medie imprese, iConnect ha la possibilità di gestire fino a 32 zone radio più 2 ingressi e 2 uscite filari. Combinando la connettività della tecnologia Cloud RISCO integrata nei sistemi EL a video-verifica e gestione smart del sistema di sicurezza, iConnect rappresenta una soluzione all’avanguardia, flessibile e completa che assicura livelli di sicurezza e affidabilità senza eguali, oltre a proteggere da pericoli quali incendi, allagamenti o fughe di gas grazie all’ampia gamma di accessori disponibili.

Ivan Castellan, Branch Manager di RISCO Group Italia

Sicurezza, affidabilità e flessibilità sono elementi sempre più importanti nelle scelte degli italiani e la possibilità di poter gestire anche da remoto, con la massima semplicità, funzionalità innovative quali smart home e video-verifica rappresenta un valore aggiunto sia per gli utenti residenziali sia per le piccole e medie imprese. Con iConnect di Electronics Line (EL), RISCO permette all’installatore elettrico di offrire una soluzione professionale completa e semplice da installare e usare, in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza del mercato residenziale e delle PMI.

Facendo leva sul Cloud di RISCO, iConnect permette all’installatore di effettuare configurazione e manutenzione da remoto con notevoli risparmi in termini di tempo e costi, oltre al vantaggio di installazione e programmazione semplificate attraverso l’esclusiva funzionalità di apprendimento rapido degli accessori. Grazie al software di programmazione di Electronics Line, gli installatori hanno infatti la possibilità di interagire da remoto con iConnect, senza la necessità di eseguire la configurazione e la diagnostica in loco.

Contestualmente, gli utenti possono richiedere la video verifica live basata su cloud tramite VUpoint e installare telecamere IP P2P per interni ed esterni e rivelatori PIR con fotocamera, integrate col sistema. In questo modo hanno la possibilità di monitorare da remoto l’area di interesse richiedendo la visualizzazione del video, nonchè gestire la sicurezza professionale della propria abitazione o azienda in maniera semplice e immediata direttamente da smartphone grazie all’App iRISCO o tramite accesso al web. iConnect supporta anche Smart Home – che può essere integrata come componente aggiuntiva su tutti i sistemi di sicurezza RISCO purchè collegati al Cloud – permettendo all’utente di rendere la propria abitazione intelligente e connessa, migliorandone contestualmente comfort e sicurezza, oltre ad abilitare la gestione smart da remoto di consumi energetici, tapparelle, elettrodomestici e accessi direttamente dal proprio smartphone.

Inoltre, iConnect supporta le più avanzate tecnologie di comunicazione disponibili – tra cui GSM/GPRS 2G/3G e IP – per poter configurare più canali contemporanemante, assicurando la massima ridondanza, resilienza e affidabilità nel sistema di comunicazione.