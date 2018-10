Da oggi l’open space ha le sue cuffie grazie a Plantronics

Le due nuove linee di cuffie Savi 8200 e Voyager 4200 UC permettono di controllare i rumori e di ridurre ogni forma di distrazione presenti negli ambienti lavorativi. Secondo l’ultimo studio Oxford Economics circa due terzi dei dipendenti dichiara che la mancanza di spazi silenziosi per mantenere la concentrazione nell’ambiente di lavoro, ha un impatto negativo sulla loro produttività, la loro soddisfazione e sul loro benessere. Per questa ragione Plantronics ha realizzato due nuove linee di cuffie in grado di ridurre sensibilmente ogni forma di distrazione e rumore, aiutando i dipendenti ad essere più produttivi sul luogo di lavoro.

Shantanu Sarkar, EVP of the Headset Business Unit di Plantronics

Attraverso il supporto della tecnologia giusta e di strumenti che potenzino la comunicazione, le connessioni e la collaborazione tra i dipendenti, che possano tenere sotto controllo i rumori e che riducano eventuali distrazioni, un ambiente open space può realmente funzionare. Le cuffie Savi 8200 e Voyager 4200, due soluzioni innovative in termini di mobilità e cancellazione del rumore, apporteranno una differenza immediatamente tangibile sulla produttività dei dipendenti e sulla loro soddisfazione lavorativa, proprio perché in grado di ridurre ogni forma di distrazione generata negli ambienti di lavoro open space.

Le nuove cuffie Plantronics della gamma Savi e Voyager sono dotate di una tecnologia che riduce i rumori e le distrazioni, permettendo agli utenti di muoversi liberamente in ambienti open space.

La nuova gamma di cuffie wireless Savi 8200 consente ai professionisti del settore di ascoltare perfettamente una chiamata, senza perdere la connessione audio, sia che si trovino alla scrivania, sia che si debbano spostare più lontano, quasi fino a 2 metri di distanza, sia che abbiano la necessità di muoversi in una stanza affollata. Le cuffie Savi 8200 includono la funzione di cancellazione del rumore attiva (ANC, Active Noise Cancellation) e una nuova funzione che limita le conversazioni ravvicinate, ovvero le voci dei colleghi di ufficio non andranno ad interferire nella conversazione telefonica. Inoltre, offrono un suono stereo Hi-Fi o mono, rendendo le cuffie indispensabili per conversazioni migliori in open space o uffici affollati.

Per i “maratoneti del corridoio”, ovvero tutti coloro che necessitano di muoversi in ufficio durante le chiamate, Plantronics ha ideato la gamma di cuffie Voyager 4200 UC, l’ultima arrivata nella pluripremiata famiglia Voyager, che combina la libertà del wireless con un audio premium e un’asta portamicrofono flessibile che garantisce conversazioni cristalline. Le Voyager 4200 UC sono le prime della linea Voyager a supportare la certificazione Skype for Business Open Office. I dipendenti potranno avere fino a 12 ore di autonomia di conversazione e la possibilità di mettere in muto, sperimentando un’ottima esperienza multi tasking in ufficio.

Le cuffie Savi 8200 e Voyager 4200 sono supportate da Plantronics Manager Pro, una soluzione software-as-a-service venduta separatamente, che consente ai professionisti IT di gestire l'inventario degli auricolari, monitorarne l'utilizzo e aggiornare i dispositivi. Sfruttando gli approfondimenti utili di Plantronics Manager Pro, il personale IT può migliorare i processi aziendali, le prestazioni dei dipendenti e la conformità.

La nuova gamma Savi 8200 è disponibile già da ora, mentre le Voyager 4200 UC sono disponibili per l’ordine, con consegna prevista per fine novembre.