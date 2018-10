PTC, migliore collaborazione e installazioni IoT più sicure

L’azienda ha voluto presentare un nuovo programma in grado di risolvere le vulnerabilità dei prodotti come parte del modello di responsabilità condivisa. Continuando nel suo impegno volto a promuovere una responsabilità condivisa per installazioni IoT sicure e protette, PTC lancia un programma di divulgazione coordinata della vulnerabilità (CVD, Coordinated Vulnerability Disclosure). Il nuovo programma è ideato per supportare la segnalazione e la risoluzione delle vulnerabilità di sicurezza che potrebbero potenzialmente interessare gli ambienti in cui operano i prodotti PTC, inclusi i settori con requisiti di sicurezza molto stringenti.

Il programma CVD è un componente essenziale del modello di responsabilità condivisa di PTC, che definisce un quadro di collaborazione con clienti, partner e altre parti del settore in ambito di cybersecurity. Jim Heppelmann, CEO di PTC, ha illustrato questa vision durante la presentazione introduttiva in occasione dell’evento LiveWorx, nella quale ha invitato partner e clienti a collaborare con PTC per migliorare la sicurezza, indicando la necessità di assumersi le responsabilità di un controllo capillare in grado di migliorare anche i tempi di risposta.

Joshua Corman, Vicepresidente senior e Direttore della sicurezza di PTC

I software sofisticati e l'iperconnettività stanno introducendo innovazione a un ritmo senza precedenti. Queste condizioni possono potenzialmente introdurre nuove tipologie di incidenti e minacce. In questo nuovo ordine mondiale, la sicurezza informatica deve diventare responsabilità di tutti, e bisogna lavorare insieme per affrontare al meglio queste minacce. Il programma CVD di PTC rappresenta un importante passo avanti verso la collaborazione, poiché invita professionisti e organizzazioni a identificare e a comunicare le vulnerabilità di sicurezza in modo che PTC possa rapidamente valutare, attenuare e intraprendere azioni correttive finalizzate a proteggere ulteriormente i propri prodotti e le installazioni dei clienti.

Considerato un'estensione del modello di responsabilità condivisa, il Programma CVD promuove la collaborazione con i ricercatori esterni al fine di identificare le vulnerabilità dei prodotti a marchio ThingWorx di PTC. PTC invita professionisti e organizzazioni a segnalare le vulnerabilità di sicurezza seguendo un processo ben definito e allineato al modello di lavoro sulla sicurezza dell'ente nazionale per le telecomunicazioni e l'informazione (NTIA, National Telecommunications and Information Administration). Il programma assicura ai ricercatori la costante collaborazione di PTC per conseguire la massima protezione dei clienti e del pubblico.

Il mercato IoT è a un punto di svolta, con una spesa che si pensa possa raggiungere 1,2 miliardi di dollari nel 2022, stando a quanto attesta una recente guida di IDC.