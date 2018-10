Mobilità e trasporto, Ericsson seleziona le migliori startup

Programma EGO è l’iniziativa no-profit di Ericsson e Fondazione Lars Magnus Ericsson che ha l'obiettivo di fornire opportunità di crescita alle startup TLC.

Quest’anno l’edizione “Empowering the future of Transport and Mobility” si rivolge a startup e team di progetto con un prodotto o servizio già commercializzato o con un prototipo pronto ad entrare sul mercato, abilitato da tecnologie come il 4G e IoT, ma che vedono nel 5G la tecnologia in grado di migliorare le funzionalità esistenti e abilitarne di nuove. Nello specifico, saranno prese in esame le proposte di progetti relativi all’Internet of Things nel settore Trasporti e Mobilità. I progetti candidati dovranno inoltre dimostrare un alto valore di sostenibilità in riferimento ai 17 Obiettivi Globali di Sostenibilità delle Nazioni Unite.

Ericsson offrirà alle 3 startup selezionate un periodo di affiancamento, garantendo loro consulenze in ambito tecnologico, commerciale, organizzativo, legale, finanziario e favorendo loro la possibilità di avviare relazioni con Ericsson e con la rete di clienti e partner internazionali dell’azienda. Inoltre, la prima startup classificata si aggiudicherà la possibilità di partecipare al Mobile World Congress 2020 di Barcellona.