Motorola, 90 anni di innovazione nelle telecomunicazioni

Motorola Solutions festeggia il suo 90° anniversario e ripercorre le tappe che hanno visto il brand protagonista di una innovazione costante.

Fin dal giorno della sua fondazione nel 1928, Motorola Solutions ha introdotto una serie di innovazioni che includono soluzioni per comunicazioni mission-critical installate in tutto il mondo, e durante i suoi 90 anni di storia ha conseguito una serie di traguardi che hanno lasciato il segno: dalle tecnologie pionieristiche degli anni '30 come le autoradio e i ricetrasmettitori per la pubblica sicurezza, fino alla realizzazione del sistema di comunicazione che nel 1969 ha permesso alla voce dell’uomo di raggiungere la terra dalla luna, al lancio del primo telefono cellulare portatile commerciale nel 1983 che ha rivoluzionato il settore delle comunicazioni.

L'eccellenza nell'innovazione continua a plasmare il futuro di Motorola Solutions, leader tecnologico a livello mondiale, nell'era della trasformazione digitale e della modernizzazione delle reti con soluzioni integrate LMR e LTE a banda larga.

Sirio Magliocca, Amministratore Delegato di Motorola Solutions Italia

Connettere le persone attraverso la tecnologia è da sempre la nostra missione principale, in particolare durante quei momenti vitali che contano nelle loro vite. I nostri clienti si affidano a noi per le competenze, i servizi e le soluzioni che offriamo, per l'esperienza e la capacità di innovare maturate negli anni.

Motorola Solutions oggi serve oltre 100.000 organizzazioni per la sicurezza pubblica e clienti commerciali, in più di 100 paesi. Con oltre 5.500 brevetti e 568 milioni di dollari di investimenti in Ricerca & Sviluppo (2017), Motorola Solutions offre ai clienti soluzioni all'avanguardia. Nel 2018, la società ha acquisito Avigilon, che mette al servizio della sicurezza pubblica la sua piattaforma di videosorveglianza e analytics all’avanguardia ampliando ulteriormente il portfolio di Motorola Solutions con nuovi prodotti e tecnologie per i clienti commerciali. Inoltre, Motorola Solutions collabora con partner innovativi come Neurala, società focalizzata nell’Intelligenza Artificiale (IA), per sviluppare soluzioni di intelligence in tempo reale che possano imparare “al limite” e automaticamente ricercare persone e oggetti di interesse.

La prossima rivoluzione industriale sarà basata sull'intelligenza artificiale. L'IA sarà un percorso trasformativo attraverso il quale dovremo ripensare tutto ciò che stiamo facendo e che dovrà essere applicato a tutti i nostri prodotti. Sulla base di questa evoluzione, l'Intelligenza Aumentata, le Piattaforme Intelligenti e l'Intelligenza-as-a-Service guideranno le innovazioni future per la sicurezza pubblica e delle realtà commerciali.