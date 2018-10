OVH Summit 2018, Octave Klaba e il futuro dell’innovazione

Durante il keynote dell’OVH Summit 2018, Octave Klaba, fondatore e Presidente di OVH, ha parlato di trasformazione digitale e del futuro della società.

Negli ultimi mesi OVH è cambiata tanto, un po’ come il mondo in cui viviamo, che passa davanti ai nostri occhi velocemente. Talvolta abbiamo l’impressione che tutto vada verso l’ignoto, senza una meta, senza una precisa direzione. Come dare un senso a tutta questa trasformazione? Tutti noi siamo al centro della rivoluzione dei dati ma sono convinto di una cosa: la libertà è preziosa ed è un tesoro che va continuamente protetto. E oggi la libertà passa proprio attraverso i dati.

I dati hanno già cambiato tutto e continueranno a farlo. Rappresentano la più grande rivoluzione del nostro secolo e noi siamo nel cuore di questa rivoluzione che rende possibili cose che non ci saremmo mai immaginati: vivere più a lungo, sconfiggere le malattie, accedere a tutte le conoscenze...Ma siamo anche consapevoli che questa esplosione di dati ci porta anche tanti nuovi interrogativi.

Che mondo vogliamo? A cosa deve servire l’innovazione? Come salvaguardare la nostra libertà?

La rivoluzione dei dati deve essere un progresso, una rivoluzione fatta per le persone, non contro le persone; una rivoluzione che ci rende liberi. Per questo in OVH, vogliamo che i nostri clienti e partner abbiano successo grazie a un Cloud diverso, alternativo. Ecco perché abbiamo deciso di cambiare il nostro motto “Innovation is Freedom” in “Innovation for Freedom”.

Vogliamo rendere tutto più semplice e, osservando i nostri (1,4 milioni) di clienti, abbiamo creato 4 contesti di utilizzo dei nostri prodotti, che si concretizzano per noi in 4 universi:

OVHmarket, OVHspirit, OVHstack e OVHenterprise.

• OVHmarket: un insieme di strumenti digitali per accelerare la crescita, per gli imprenditori che vogliono sviluppare la propria impresa grazie al digitale. Grazie a OVHmarket, è possibile usufruire di un insieme di servizi Web e Cloud, veloci da avviare, di semplice utilizzo, al miglior prezzo e con il supporto dei nostri partner locali.

• OVHspirit: un insieme di infrastrutture per implementare una piattaforma Cloud, per gli appassionati di infrastrutture, di hardware e di rete, che vogliono costruire una piattaforma Cloud. Con l’universo OVHspirit, si può ottenere un’infrastruttura Cloud, scalabile, multi-locale, basata su tecnologie all’avanguardia, in grado di rispondere ad esigenze specifiche e con il miglior rapporto performance/prezzo.

• OVHstack: la piattaforma di Cloud pubblico con standard aperti, per chi non può fare a meno del “Ready Cloud” per sviluppare applicazioni scalabili nel Cloud. Con OVHstack, proponiamo un Cloud pubblico, distribuito a livello globale, che si integra in modo semplice ad ogni ecosistema, mantenendone la reversibilità.

• OVHenterprise: un Cloud alternativo per realizzare con successo la propria trasformazione digitale. Questo universo si rivolge a chi si pone obiettivi strategici affidandosi a un provider di servizi Cloud alternativo. Con OVHenterprise, si può mantenere il controllo dei propri dati utilizzando un Cloud ibrido, basato sul nostro Cloud pubblico e privato, così come sull’insieme di altre tipologie di Cloud disponibili sul mercato.

Lo scopo di queste soluzioni è di lasciare totale libertà agli utenti con totale libertà di scelta; ciò che conta è la User Experience, le modalità in cui vengono ordinati i prodotti e rinnovati i servizi, il modo in cui si esegue una configurazione, in cui si interconnettono i servizi tra di loro e l’esperienza del supporto tecnico in caso di dubbi.

OVH offre servizi Cloud sia all’interno sia all’esterno dell’ambito di applicazione del Freedom Act ed è l’unico provider al mondo che consente di conservare il carattere sovrano dei dati. Un’azienda dal che si posiziona sul mercato come il provider europeo unico al mondo per soluzioni Cloud alternative e offriamo ai nostri clienti una gamma di servizi intelligenti “tailor made” per soddisfare al meglio le loro esigenze e necessità di innovazione.