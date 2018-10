Axitea all’evento Assolombarda sulla cybersecurity

Axitea ha partecipato a “Cyber Security, un anno dopo, il punto sulla sicurezza nell’ecosistema 4.0”, con un intervento su resilienza e gestione del rischio.

Organizzato il 22 ottobre da Assolombarda presso la sua sede milanese, in collaborazione con Il Sole 24 Ore, l’evento ha visto la partecipazione di Marco Bavazzano, Presidente di ASIS International Italia e Amministratore Delegato di Axitea.

Nel corso del suo intervento, intitolato “La business resilience nei modelli di impresa”, Bavazzano ha preso in esame il tema della resilienza delle aziende e della gestione del rischio.

Tutte le organizzazioni sono esposte a minacce. Per fornire la necessaria gestione verso i potenziali rischi, gli esperti di sicurezza informatica dovranno applicare le metodologie disponibili per comprenderli e affrontarli, soprattutto a fronte di risorse limitate e un panorama in continua evoluzione.

Marco Bavazzano, Amministratore Delegato di Axitea

La diffusione capillare di modelli di erogazione dei servizi e di produzione automatizzati, digitalizzati e sempre più specializzati, assieme alla progressiva dematerializzazione degli asset fisici e del patrimonio informativo enterprise comporta la necessità di affrontare e gestire a livello aziendale una crescente tipologia di rischi, in uno scenario dinamico e in continua evoluzione.

Nel corso dell’evento, sono state discusse le testimonianze delle aziende che si stanno avvicinando al tema e degli esperti che racconteranno i principali trend tecnologici.