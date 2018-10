Bitdefender si rafforza e acquisisce RedSocks Security

Bitdefender ha acquisito la società di analisi comportamentale e di sicurezza RedSocks con l’obiettivo di rafforzare la protezione dei clienti e migliorare la tecnologia.

Un investimento strategico che amplia il portfolio e l'addressable market di Bitdefender nel settore della sicurezza di rete e dell'analisi e segna un ulteriore passo in avanti della sua traiettoria di crescita costante.

Florin Talpes, AD e fondatore di Bitdefender

Ora siamo in grado di offrire ai nostri clienti Bitdefender e ai nuovi clienti RedSocks una protezione ancora maggiore contro gli attacchi sofisticati. Portando le capacità di analisi nel campo della sicurezza di rete e l'intelligence sulle minacce di RedSocks su GravityZone, una piattaforma completa di prevenzione, rilevamento e risposta, i clienti potranno adottare un approccio globale e multilivello alla protezione e avere una maggiore visibilità sul panorama delle minacce.

Sia il mercato statunitense che quello europeo sono fondamentali per Bitdefender.

Il portfolio di RedSocks aprirà maggiori opportunità di vendita a livello globale e la sua acquisizione accelererà la strategia go-to-market dell'azienda in Europa.

Con sede nei Paesi Bassi, RedSocks è specializzata nel rilevamento automatico di comportamenti sospetti sulle reti e nel contrasto al crimine informatico.

Combinando l'apprendimento automatico, l'intelligenza artificiale e l'inteligence sulle minacce informatiche, offre ai clienti soluzioni di individuazione delle violazioni e servizi di risposta agli incidenti non intrusivi e in tempo reale. La società risponde a un'importante esigenza del mercato, nata a seguito delle violazioni di alto profilo che gli strumenti di sicurezza di rete esistenti e già adottati non sono stati in grado di prevenire.

Bitdefender è presente nei Paesi Bassi da più di 12 anni, con soluzioni sia consumer che aziendali, e ha una sede legale nel Paese.

Con il contributo degli uffici e dello staff di RedSocks, Bitdefender intensificherà le sue attività nei Paesi Bassi e avrà un nuovo punto d'appoggio verso le regioni del Nord Europa.

Pepijn Janssen, fondatore di RedSocks

Quando abbiamo dato vita a RedSocks nel 2012, il nostro obiettivo era realizzare soluzioni utili a qualsiasi tipo di organizzazione, che ofrissero un valore aggiunto e a lungo termine. Oggi, insieme a Bitdefender, raggiungeremo quell'obiettivo. Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento e di far parte di una società di sicurezza informatica visionaria come Bitdefender.

L'accordo con RedSocks è stato siglato l'11 ottobre 2018 e si inserisce nel solco di altre fusioni e acquisizioni avvenute nell'ultimo mese, che hanno garantito a Bitdefender un accesso diretto al mercato dell'Asia Pacifica.

Con questa nuova acquisizione, tutti gli asset, la clientela e i dipendenti di RedSocks verranno trasferiti nel Gruppo Bitdefender. Gli attuali uffici e il team di RedSocks, esperto di networking, diventeranno " Bitdefender Netherlands".