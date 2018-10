Le novità Qualcomm al 4G/5G Summit di Hong Kong

Qualcomm Technologies ha scelto l’evento di Hong Kong per annunciare una serie di accordi – come quello con Samsung – e di prodotti e di soluzioni innovativi.

Insieme a Samsung, la società ha annunciato il prossimo lancio dello small cell 5G per lo sviluppo di reti 5G massive.

Tenendo conto delle caratteristiche di propagazione delle frequenze più alte nelle bande sub-6 e mmWave utilizzate nelle reti 5G NR, si renderanno necessarie soluzioni small cell per supportare esperienze 5G uniformi, soprattutto in ambienti chiusi dove viene consumata la maggior parte dei dati.

La soluzione 5G FSM100xx a 10nm di Qualcomm permetterà alla soluzione small cell 5G di Samsung di utilizzare sia lo spettro sub-6GHz che lo spettro mmWave per fornire un'esperienza wireless di prossima generazione, confermando ulteriormente la leadership di Qualcomm nella transizione verso il 5G.

Annunciata a maggio 2018, la soluzione FSM100xx offre le migliori funzionalità 5G, inclusa la funzionalità baseband MIMO in un pacchetto compatto che attualmente non ha rivali nel settore. Combinato con la leadership di Samsung nell'ambito dell’infrastruttura 4G/5G, la soluzione small cell 5G di Samsung fornirà agli operatori di rete mobile uno strumento superiore in grado di supportare scenari di implementazione sia in ambienti indoor che outdoor.

Qualcomm e Amazon Alexa

Qualcomm Technologies ha annunciato il primo reference design Bluetooth Smart Headset end-to-end del settore con il pulsante per l’attivazione del supporto ad Alexa per gli utenti di telefoni Android tramite l'app di Alexa. Basato sulla famiglia più avanzata di chip audio Bluetooth di Qualcomm Technologies International (la serie QCC5100), il reference design include praticamente tutti i principali hardware e software richiesti dai produttori per aiutarli a sviluppare cuffie bluetooth con funzionalità avanzate in modo più efficiente ed economico.

Qualcomm amplia la serie di moduli per antenna 5G NR mmWave

Presentata anche l’estensione della famiglia di moduli per antenna mmWave Qualcomm QTM052 a onda millimetrica (mmWave) 5G NR completamente integrati per smartphone e altri dispositivi mobili. Con una dimensione ridotta del 25% rispetto ai primi moduli per antenna mmWave QTM052 annunciati a luglio, l'ultimo modulo per antenna mmWave è progettato per consentire ai produttori di dispositivi mobili di soddisfare i severi requisiti in termini di dimensioni dei nuovi smartphone 5G NR e dispositivi mobili che saranno annunciati nel 2019.

Qualcomm ed Ericsson

In collaborazione con Ericsson, Qualcomm ha annunciato il completamento di una chiamata over-the-air (OTA) 5G NR conforme alle specifiche 3GPP Rel-15 in bande sub-6 GHz da un dispositivo di test mobile con form factor smartphone.

Analogamente alle prime chiamate OTA delle aziende eseguite nel settembre 2018 utilizzando onde millimetriche (mmWave), in entrambe le bande dello spettro a 28 e 39 GHz, la chiamata sub-6 GHz di oggi ha utilizzato la banda radio commerciale 5G NR AIR 6488 di Ericsson e prodotti in baseband e un dispositivo mobile di test supportato dal modem 5G Qualcomm® Snapdragon™ X50 e dal sottosistema RF.

Qualcomm accelera la crescita degli wearable Snapdragon Wear

È stata annunciata una serie di collaborazioni all’interno dell’ecosistema wearable per espandere la portata della sua famiglia di piattaforme indossabili Qualcomm Snapdragon Wear con Reference Design chiavi in mano.

Qualcomm sta lavorando con i principali ODM (Original Design Manufacturer) e operatori dell’ecosistema, tra cui Compal Electronics e Longcheer sugli smartwatch, Huaqin e Thundersoft sugli orologi 4G per bambini, Franklin Wireless sugli smart tracker 4G e Smartcom sulle soluzioni 4G connesse end-to-end.

Qualcomm e GoPro

Le due fotocamere della linea HERO7 di GoPro – recentemente annunciata – utilizzano le soluzioni di Qualcomm Technologies. HERO7 Silver e HERO7 White utilizzano, rispettivamente, le piattaforme Qualcomm Vision Intelligence 200 e Vision Intelligence 100. Entrambe si basano sul system-on-chip (SoC) Qualcomm APQ8053, che presenta un'architettura di calcolo eterogenea progettata per offrire elevate capacità di calcolo e un'eccezionale efficienza energetica.

ll SoC offre anche localizzazione e connettività integrate che favoriscono una condivisione dei contenuti in modalità wireless senza interruzioni.

Qualcomm Snapdragon 675 utilizza l’Intelligenza Artificiale avanzata

La nuova piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 675 offre un’esperienza di gioco eccezionale, funzionalità avanzate di Intelligenza Artificiale e una fotocamera all'avanguardia. Le caratteristiche premium di Snapdragon 675 sono abilitate da Qualcomm AI Engine, Qualcomm Spectra ISP, dalla CPU Qualcomm Kryo e dalla GPU Qualcomm Adreno.

Migliorata la tecnologia Qualcomm Quick Charge

La tecnologia Qualcomm Quick Charge è ora presente all’interno di oltre 1000 dispositivi mobili, accessori e controller, diventando così la soluzione di ricarica rapida più diffusa nel mercato.

Dopo lo sviluppo di quattro generazioni di questa tecnologia, l'ecosistema in rapida crescita di Quick Charge comprende oltre 200 dispositivi mobili compatibili, 700 accessori e 100 controller.