Smart home, sicurezza al primo posto con Elisa e F-Secure

La partnership ha permesso ad Elisa di divenire il primo operatore telefonico a includere F-Secure Connected Home Security all’interno dei suoi router. Il fornitore di soluzioni di cyber security F-Secure e l’operatore telefonico finlandese Elisa , hanno unito le proprie competenze per rendere più semplice la protezione dei dispositivi connessi a Internet che trovano sempre più spazio nelle nostre case.

Kristian Järnefelt, Executive Vice President of Consumer Security di F-Secure

I dispositivi connessi a internet che vediamo oggi nelle case non sono gli stessi di dieci anni fa: questi dispositivi Internet of the Things non hanno lo stesso software di sicurezza che le persone sono abituate ad avere sui loro telefoni cellulari e computer. Elisa è il primo operatore al mondo che sta integrando la nostra Connected Home Security nei propri router, il che ne fa l’unica azienda a fornire questo tipo di protezione accanto alle esistenti soluzioni di sicurezza per cellulari e computer. È così che i nostri partner possono rendere semplice la sicurezza per le famiglie, sia a casa che in viaggio.

Elisa sta pianificando di implementare un nuovo servizio internet: si baserà su router che hanno a bordo F-Secure Connected Home Security. Elisa sarà il primo operatore al mondo a includere l'innovativa soluzione di sicurezza per la smart home di F-Secure nei router forniti ai clienti.

Secondo Matias Castrén, Business Director of Broadband Services di Elisa, con la nuova offerta Elisa intende soddisfare le richieste dei clienti che ricercano una soluzione semplice e affidabile per proteggere tutti i loro dispositivi connessi a Internet. Per Elisa non si tratta della prima collaborazione con F-Secure: vanta infatti una lunga e proficua collaborazione con i prodotti di sicurezza della multinazionale.

F-Secure Connected Home Security integra funzionalità di sicurezza di rete e cloud, sicurezza del router e protezione degli endpoint in un'unica, semplice esperienza. Questa combinazione unica offre agli utenti una gamma completa di funzionalità di sicurezza per proteggerli da ransomware, bot e altre minacce alla loro privacy e sicurezza online. E a differenza delle tradizionali soluzioni di sicurezza disponibili per gli utenti consumer, F-Secure Connected Home Security è stato progettato per proteggere tutti i dispositivi connessi a Internet presenti nelle case delle persone. Sono quindi inclusi anche smart TV e console di gioco, oltre che computer e telefoni cellulari, il che ne fa una soluzione adatta per l'uso in case moderne che contengono un'ampia varietà di dispositivi.