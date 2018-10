L’AI entra in tutte le case grazie a TIM e Amazon Alexa

Prossimamente arriverà una novità nelle case italiane: il servizio vocale Alexa. Il progetto è stato avviato da TIM e da Amazon che lo ha messo a disposizione. Infatti il servizio Alexa di Amazon permetterà ai clienti TIM di avere informazioni sui servizi attivati, sullo stato delle offerte sottoscritte e attivare con semplici comandi vocali i servizi smart home e i dispositivi intelligenti in rete.

TIM ha avviato un pilot per l’inserimento di Alexa nel TIM Box, vera e propria porta di accesso a tutti i contenuti e servizi di entertainment di TIM. Per ascoltare la musica, avviare un gioco on line, scegliere la serie tv preferita, conoscere le ultime news o controllare i dispositivi della casa basterà chiederlo ad Alexa, attraverso il telecomando.

Questa iniziativa conferma l’impegno di TIM nella trasformazione digitale del Paese avviata con il Piano “DigiTIM” e rafforza la volontà di offrire la migliore customer experience, anche grazie al supporto di Amazon.