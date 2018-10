Plustek SmartOffice PS3140U, gestione documentale avanzata

Compatto e veloce, SmartOffice PS3140U è uno scanner che digitalizza qualsiasi documento, permettendo, ottime performance e grande flessibilità con un budget ridotto. Il nuovo scanner di Plustek è la scelta ideale per tutte quelle realtà di piccole e medie dimensioni che hanno la necessità di gestire carichi di lavoro anche impegnativi, ma che hanno a disposizione un budget limitato, il nuovo SmartOffice PS3140U, con il suo efficiente alimentatore da 100 pagine, permette di effettuare al meglio le scansioni multiple di originali di diverso tipo, spessore e formato. Il modello si distingue anche per l’alta velocità con alimentatore automatico ed è dotato di un sensore a ultrasuoni, in grado di rilevare i problemi di alimentazione multipla dei documenti.

La funzione di miss-feed intelligente di cui è dotato, inoltre, è in grado di prevenire i cosiddetti “multi-feed”, controllando lo spessore dei documenti e rilevando le eventuali sovrapposizioni delle pagine tramite un sensore a ultrasuoni dedicato.

SmartOffice PS3140U offre poi numerose possibilità di gestione dei documenti digitalizzati, che possono esseri salvati in diverse cartelle, inviati tramite e-mail o aperti direttamente con l’applicazione desiderata.

Il software in bundle, che comprende ABBYY FineReader Sprint, offre poi la possibilità di utilizzare la tecnologia OCR per convertire i documenti in formati modificabili e ricercabili, quindi, ideali anche per l’archiviazione.

Da segnalare, infine, il supporto alle scansioni in batch, una velocità di 40ppm/ 80ppm, rispettivamente per scansioni in scala di grigi e a colori e una risoluzione ottica fino a 600 dpi, che gli consentono di effettuare digitalizzazioni di alta qualità e ricche di dettagli.