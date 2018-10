Barracuda si consolida con oltre 200 nuovi clienti a trimestre

Barracuda Networks conferma la crescita degli ultimi 4 trimestri, spinta da modelli di deployment e consumo flessibili, new business e numerosi riconoscimenti.

Nel secondo trimestre fiscale 2019 chiuso il 31 agosto, gli ordini di Barracuda CloudGen Firewall sono cresciuti del 57% rispetto all’anno precedente. Nello stesso periodo, gli ordini di CloudGen Firewall generati tramite gli MSP sono cresciuti del 173%.

Tra i nuovi clienti che hanno scelto le soluzioni CloudGen Firewall e WAF figurano Scandinavian Airlines, NTT Data Corporation, H. Essers a Global Transport Company e Rose Metal Systems.

Per quattro trimestri consecutivi Barracuda ha superato le 200 implementazioni per trimestre di nuove soluzioni, come CloudGen Firewall e CloudGen WAF. I clienti Barracuda hanno consumato oltre tre milioni di ore PAYG (pay as you go) all’anno su Microsoft Azure e Amazon Web Services.

BJ Jenkins, Presidente e Ceo di Barracuda

Proteggere i cloud pubblici dei clienti è parte della nostra vision che punta a offrire la migliore protezione possibile ai nostri clienti, siano piccole imprese o aziende Fortune 500. Abbiamo investito molto nelle soluzioni per la sicurezza del cloud pubblico capaci di soddisfare le esigenze dei clienti che hanno scelto il cloud e siamo ottimisti sulla crescita continua del mercato della sicurezza applicativa e di rete.

Uno dei motivi di questa crescita costante è l’investimento nell’innovazione di prodotto.

Come Barracuda CloudGen WAF, ora disponibile anche per Google Cloud Platform (GCP). I clienti possono migrare le applicazioni esistenti mantenendo coerenza e controllo riutilizzando le configurazioni Barracuda e le policy di sicurezza esistenti ai fini di un’esperienza più semplice.

Lanciato a maggio, il nuovo Barracuda WAF as a Service è un servizio cloud che semplifica l’applicazione e la gestione della sicurezza applicativa senza compromettere l’efficacia o il controllo della sicurezza.

Sette integrazioni Barracuda tra le quali il supporto Azure Virtual WAN e la gestione Microsoft Firewall sono state presentate a Microsoft Ignite 2018.

I Barracuda Cloud Generation Firewall sono progettati per garantire la sicurezza della rete e delle applicazioni in ambienti cloud e cloud ibridi. Queste soluzioni offrono funzioni specifiche per il cloud quali la fatturazione a consumo, il supporto API per i team DevSecOps, connettività fully meshed e scalabilità per aiutare le organizzazioni ad allineare la sicurezza nelle implementazioni cloud.

Tra i riconoscimenti ricevuti da Barracuda vanno ricordati i 3 livelli di competenza gold assegnati da Microsoft (Gold Cloud Developer, Gold Cloud Platform e Gold ISV), le 7 soluzioni Barracuda classificate Microsoft Preferred nel Microsoft Azure Marketplace.

Inoltre Barracuda è Advanced Technology Partner AWS Partner Network con certificazione di sicurezza AWS per Barracuda CloudGen Firewall e CloudGen WAF e inserita nel 2018 nel CRN Cloud Partner Program Guide, basato sui benefici offerti dai partner program.

Barracuda CloudGen Firewall è stato incluso nella nota inaugurale “Gartner Peer Insights: Voice of the Customer: Enterprise Network Firewalls Market” con il punteggio più alto assegnato dai clienti in 5 categorie su 6, con un punteggio di 4,67 su 5 per l’Overall Customer Rating, mentre Barracuda CloudGen WAF è stato inserito tra i Challenger nel quadrante magico Gartner 2018 per i Web Application Firewall.