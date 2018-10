Sales HUB a Smau, intervista a Ernestino Paraboschi di Syntonia

A Smau incontriamo Ernestino Paraboschi, Project & International Presales Director di Syntonia, che ci ha raccontato le funzionalità avanzate del software Sales HUB.

La piattaforma è frutto del lavoro di Syntonia, divisione DSM group, specializzata nella gestione dei processi, e ELO Digital Office, attiva nel settore del content management.

Quello che, indubbiamente, contraddistingue la soluzione software, è una robusta dose di pragmatismo e flessibilità, laddove (non di rado) si trovano altre offerte che, pur tecnicamente impeccabili, denotano un’evidente lacuna nella capacità di sapersi calare nella realtà aziendale del potenziale cliente. Questo fattore, che si percepisce nitidamente nelle parole di Paraboschi, è stato decisivo nel battere tutta la concorrenza (certamente agguerrita) ed essere scelti da Parmalat, azienda che non ha bisogno di alcuna presentazione, come nuovo software informatico aziendale.

Maurizio Bassani, Direttore Vendite di Parmalat BU Italia, ha infatti rivelato come il punto determinante nella scelta di Syntonia (cuore di Sales HUB) sia stata l’estrema flessibilità, tanto del software in se stesso, quanto degli interlocutori: la capacità di capire a fondo le aziende concrete di grandi aziende come Parmalat, senza rimanere in quadri astratti di ragionamento, è sicuramente l’asso nella manica di Paraboschi e del suo Gruppo. L’approccio business oriented, la profonda competenza maturata sui processi e sulle logiche commerciali delle Aziende di Beni di Largo Consumo, ha indirizzato il rapporto tra Parmalat e il team Syntonia, fin dalle prime fasi, verso una logica di vera e propria partnership.

Grazie alla suite Syntonia, che è stata implementata in tutte le sue funzionalità, Parmalat ora gestisce il budget vendite, il piano cliente, le promozioni, le stime di vendita (volumi e prezzi), il pricing, gli analytics e insight per la generazione della reportistica, tutto con un unico ambiente; poter operare secondo una logica integrata ha permesso la drastica riduzione degli errori determinati, in precedenza, dall’utilizzo di differenti sistemi e strumenti per la gestione delle molteplici attività legate ai processi commerciali.

Una capacità e volontà di produrre tailoring informatico, che potremmo anche definire una sorta di artigianato informatico: cucire un abito software su misura delle molteplici peculiarità delle aziende clienti, a maggior ragione di enormi dimensioni, è un elemento chiave di successo. Pensare di rivoluzionare una catena complessa come quella di Parmalat, sarebbe stato sicuramente superficiale.

Il team di sviluppo, quindi, si è concentrato nel risolvere le inefficienze del sistema preesistente, basato su diversi software, peraltro non comunicanti fra loro, creando un unico hub di dati, accessibile in tempo reale, che permette a Parmalat livelli di flessibilità prima impossibili, anche nella gestione delle promozioni, e prevenendo situazioni critiche, come ad esempio una rottura di stock.

A chi, infatti, non è capitato di recarsi presso un punto della GDO, per scoprire che il prodotto promozionato era irreperibile? Ecco, in quei momenti, una operazione commerciale (tale è la promozione prodotto) si rivela non solo infruttuosa, ma perfino causa di pubblicità negativa. Un minimo miglioramento nella gestione di queste situazioni, significa per gli operatori attivi nella distribuzione dei beni di largo consumo, risparmi che possono anche superare i milioni di euro.

Se pensiamo che l’efficientamento ottenibile grazie a Sales HUB è ampio, ecco spiegato perché Ernestino Paraboschi ritiene davvero rapido il tempo necessario al ritorno dell’investimento fatto.

Nel tempo dedicatomi, in ogni momento ho avuto la netta percezione di avere di fronte persone, e soluzioni, con i piedi ben piantati per terra, il cui unico focus è aiutare il cliente ad eliminare inefficienze e limitare sprechi.

Con grande piacere, quindi, assistiamo all’affermazione sul mercato, certi che questo successo sia destinato non solo a rimanere tale, ma anzi ad assumere proporzioni sempre più nette.