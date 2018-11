Trend Micro festeggia trent’anni di innovazione e passione

Gastone Nencini, Country Manager di Trend Micro Italia, racconta la mission di Trend Micro: rendere il mondo un luogo sicuro per lo scambio di informazioni digitali.

Il 24 ottobre 2018 è un giorno molto importante e una tappa fondamentale per Trend Micro: celebriamo 30 anni di innovazione!

Se guardiamo indietro fino al 1988, i fondatori di Trend Micro avevano l’aspirazione di rendere il mondo un luogo sicuro per lo scambio di informazioni digitali, in una realtà sempre più connessa, e questo impegno continua ancora oggi.

Viviamo in un mondo dove le nostre vite private e lavorative sono state trasformate dalle nuove tecnologie in ambito mobile, social, cloud e di intelligenza artificiale, rendendo possibili nuovi paradigmi di comunicazione e scambio dati che evolvono a una velocità mai vista prima.

In Trend Micro ci facciamo ispirare dalle sfide per proteggere gli individui, le aziende e i governi dagli hacker, che minacciano questo nuovo mondo. Oggi avere sicurezza non deve essere una richiesta, ma parte integrante della risposta.

Il successo di Trend Micro risiede nella passione continua che scorre nelle vene di ogni dipendente, che rende possibile quelle innovazioni che trasformano in realtà il nostro obiettivo principale di rendere il mondo un posto sicuro per lo scambio di informazioni digitali. Dobbiamo anche ringraziare i nostri clienti e partner che ci hanno scelto per proteggere le loro aziende, la loro lealtà ha rafforzato il nostro successo.

In realtà, il nostro obiettivo non è solo mettere al sicuro il mondo connesso, ma anche renderlo un posto migliore. Donare è sempre stata una parte importante della cultura Trend Micro, dall'aiutare coloro che sono meno fortunati, attraverso l'iniziativa Trend Micro Home Building nelle Filippine, a dare generosamente attraverso la campagna "Give and Match", oltre a promuovere la sicurezza online attraverso il programma Trend Micro Internet Safety for Kids & Families.

Continueremo a lavorare per aiutare non solo i nostri clienti, ma anche quelli che ne hanno bisogno. Sapere che i nostri clienti sono al sicuro e che siamo in grado di fare la differenza, è ciò che ispira ogni “Trender”.

Questi 30 anni sono un chiaro esempio di quanto lontano possono arrivare le persone quando sono ispirate dalle loro passioni. In futuro, continueremo a innovare e a rendere il mondo un posto più sicuro, rispondendo alle sfide più dure che i nostri clienti devono affrontare in un mondo sempre più connesso.