SUSE Academic Program prepara gli sviluppatori open source

SUSE estende il supporto dedicato alla nuova generazione degli sviluppatori di software open source con l’iniziativa globale di SUSE Academic Program.

Questa realtà prepara gli sviluppatori operanti in settori di ogni genere a risponde alle esigenze in continuo mutamento della digital economy, fornendo al mondo dell'istruzione conoscenze inerenti l'open source, materiali di training e un programma di corsi a basso costo.

Fondato nel maggio 2017, SUSE Academic Program è cresciuto fino a coinvolgere oltre 400 tra università, scuole, biblioteche e altre istituzioni accademiche. Il programma ha inoltre incrementato le proprie risorse a supporto delle attività nordamericane e punta a raddoppiare il numero dei partecipanti nell'arco dei prossimi sei mesi.

La richiesta di competenze nell'open source è ai massimi storici e aumenta ogni anno. Secondo lo studio 2018 Open Source Jobs Report pubblicato dalla Linux Foundation, l'assunzione di persone competenti nell'open source rappresenta una priorità per l'83% dei responsabili della selezione, in crescita rispetto al 76% del 2017.

SUSE Academic Program offre una varietà di servizi per aiutare a rispondere alla richiesta di figure di talento e far progredire le conoscenze nell'open source. Gli strumenti predisposti allo scopo comprendono la formazione per le certificazioni Linux e altri corsi, materiali di studio per docenti e personale di supporto, prodotti SUSE gratuiti a scopo di studio o di laboratorio, uno speciale programma per acquisti SUSE riservato agli istituti, tool di sviluppo e accesso a knowledge base, forum e assistenza tecnica.

Il programma SUSE produce un impatto positivo sulla vita di docenti e studenti di tutto il mondo, dall'Università di Oxford a quella di Cambridge, dall'Università Tecnica Ceca alla San Diego State University, dal New York City College of Technology fino all'Università della Columbia Britannica.