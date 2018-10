Gestione documentale, stampa e scansione: la vision di Brother

Brother mette in mostra la nuova gamma prodotti, che include stampanti, MFP e scanner, oltre a una serie di tool di supporto destinati al business.

L’azienda giapponese, che opera in 44 Paesi sparsi per il mondo, è riconosciuta come uno dei top player nel settore delle stampanti, apparecchi multifunzione, fax, etichettatrici elettroniche e soluzioni di stampa mobile.

La strategia aziendale è sempre più orientata verso la componente software e i sistemi di gestione di stampa. L’introduzione di nuovi strumenti che equipaggiano i prodotti di fascia alta della gamma inkjet, scanner e LED sono volti a migliorare la sicurezza, l’archiviazione dei file e la gestione dello strumento, il tutto attraverso un processo di customizzazione ritagliato sulle esigenze dell’utente.

Ad esempio, Secure Print+ è una componente di Print Management che è possibile attivare su ogni singola macchina e che permette di stampare documenti riservati con grande sicurezza, rispettando le nuove normative europee per la gestione dei dati personali. La funzione consente di configurare un codice PIN o una card NFC che l’utente impiega per l’autorizzazione e il ritiro della stampa da una specifica macchina. Sempre con l’utilizzo del PIN e della card è possibile creare profili che danno accesso limitato o totale alle funzioni della stampante. Questa soluzione è ideale per gli spazi di lavoro condivisi e garantisce il massimo della sicurezza in linea con GDPR.

Custom UI è invece la funzione che consente di personalizzare l’esperienza d’uso dei singoli prodotti: permette infatti di migliorare il workflow, ridurre gli errori e velocizzare le procedure di stampa e scansione. È possibile personalizzare il pannello touch screen dei dispositivi eliminando le funzioni non necessarie e aggiungendo quelle ad hoc per il lavoro da eseguire con una singola macchina. Costum UI offre la possibilità di creare flussi di archiviazione e stampa personalizzati direttamente dal pannello touchscreen.

Barcode Utility è una soluzione software di scansione che archivia i documenti grazie ai barcode, in modo automatico e strutturato. Il pacchetto consente di ottimizzare i grandi volumi di scansione con un software facilmente integrabile nel flusso di lavoro aziendale.

La nuova gamma di prodotti presentati risulta estremamente variegata e interessa tutte le famiglie di device Brother, con soluzioni che guardano al futuro e implementano i nuovi tools tecnologici brevettati.

Per la gamma LED a colori Brother, presenta L3000, una nuova serie di stampanti capaci di unire ottima qualità di stampa a una silenziosità di 47 dB. I modelli proposti sono semplici da utilizzare e configurare e sono dotati di un’ampia connettività (Wi-Fi, Wi-Fi Direct, rete cablata). I prodotti garantiscono maggiore produttività e diminuzione del tempo di inattività grazie a toner più duraturi e a un cassetto carta di capacità pari a 250 fogli.

Analogamente, la nuova gamma X Series a getto di inchiostro si prefigge l’obiettivo di garantire sempre più stampe con un TCO contenuto. La serie garantisce elevate velocità per la stampa professionale fino al formato A3, oltre a un doppio cassetto carta da 250 fogli, ampia connettività, bassi consumi energetici e costi di gestione ridotti grazie alle nuove cartucce XL.

Le X Series garantiscono stampe smart e massima sicurezza grazie a connettività di rete cablata e Wi-Fi, display touch screen configurabile, PIN e Card NFC come protezione da attacchi informatici e violazione. Velocità e qualità sono due caratteristiche peculiari in quanto il prodotto garantisce una stampa della prima pagina in meno di 6 secondi e restituisce documenti con colori brillanti e vividi in grado di durare nel tempo.

Per quanto riguarda la scansione professionale, il nuovo prodotto compatto progettato da Brother è stato battezzato ADS-1700W. Lo scanner si distingue per le dimensioni ridotte (di poco superiori alla larghezza di un A4), risultando perfetto per le scansioni in ufficio. Il prodotto è in grado di indirizzare le scansioni verso differenti destinazioni impostante tramite il display touch screen (file server, PC, host, USB, rete, e-mail) e può gestire carte con grammatura fino a 128 gsm (velocità di scansione fino a 25 fogli al minuto).

Brother particolarmente forte e strutturata nel settore labelling e ha svelato diverse soluzioni per l’etichettatura, con una serie di strumenti in grado di rispondere al meglio alle molteplici esigenze nel mondo business.

La gamma RJ offre prodotti per la stampa portatile, dalle dimensioni compatte, robusti e facili da utilizzare; questi device abilitano la stampa su richiesta di preventivi, fatture, ricevute e ticket fino a 101,6 mm. I modelli di questa serie offrono svariate opzioni di connettività (USB, Bluetooth e funzionalità MFI). Non solo, tramite la nuova app mobile è possibile aggiornare le stampe da remoto, mentre la disponibilità di uno LCD agevola la programmazione del prodotto. Queste stampanti sono progettate per soddisfare le diverse esigenze in settori commerciali specializzati (logistica e consegne, vendite, magazzino, emissione biglietti).

P-Touch Cube Plus, si tratta di una etichettatrice elettronica portatile che sfrutta nastri della serie TZe con ampiezze variabili da 3,5 fino a 24 mm, di diversi colori, laminati e resistenti. È possibile gestire la stampa da smartphone, tablet e PC con le applicazioni brevettate da Brother in quanto il dispositivo è dotato di connettività Bluetooth. Lo strumento è studiato per catalogare oggetti e documenti in ufficio.

QL-1110NWB è versatile e sfrutta supporti con ampiezza di stampa massima di 103,6 mm e una lunghezza massima di 3m; risulta perciò efficace per la vendita al dettaglio, nel settore alimentare, postale, nella gestione di impianti. Mediante il software in bundle è possibile creare e personalizzare le proprie etichette con grande facilità. La nuova funzione implementata “Ritaglia e Stampa” permette di estrarre automaticamente le etichette contenute in un file PDF, formato A4, per stamparle singolarmente una ad una.

VC-500W è invece una stampante termica a colori, progettata per creare etichette nitide e brillanti senza l’utilizzo d’inchiostro. Il processo di stampa avviene grazie al connubio tra la tecnologia termica diretta della stampante e la carta speciale Zink, dotati di cristalli di colore neutro che possono assumere diversi colori grazie al calore emesso dal dispositivo. I settori per i quali il prodotto è stato sviluppato includono: la vendita al dettaglio, il settore alimentare, le strutture ricettive, gestione dei visitatori negli eventi, ambito sanitario ma anche per il mercato domestico artigianale.

La progettazione delle etichette avviene sempre attraverso il software di proprietà Brother e la connessione ai dispositivi è garantita tramite Bluetooth, Wi-Fi o USB. Il prodotto garantisce massima flessibilità scegliendo tra cinque larghezze di rotolo (9, 12, 19, 25, 50 mm) con una lunghezza massima di 5m.

La digitalizzazione dei documenti cartacei, l’archiviazione organizzata di oggetti fisici e di file virtuali, la sicurezza e la qualità di stampa sono i pillar della visione Brother. Caratteristiche che risultano lampanti osservando i prodotti appena presentati, capaci di soddisfare e valorizzare i diversi settori di business.