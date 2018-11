Motorola Tetra ST7500, per comunicazioni mission-critical

Motorola Solutions svela la radio compatta Tetra ST7500, un dispositivo per ambienti mission critical che combina compattezza e robustezza.

Il device incorpora uno schermo di dimensioni ridotte che può essere utilizzato in condizioni di luce intensa, una tastiera di facile utilizzo che può essere gestita anche indossando i guanti, una interfaccia utente semplice e un audio alto e chiaro per fornire agli agenti di polizia e ai soccorritori comunicazioni affidabili.

Questo strumento per le comunicazioni, flessibile e all'avanguardia, è facile da utilizzare e consente anche agli utenti commerciali come gli impiegati dei trasporti pubblici e di molti altri settori di concentrarsi sul proprio lavoro e non sulla propria radio.





Motorola ST7500:

• Compatta e pratica: fornisce agli utenti della sicurezza pubblica e ai lavoratori operanti in diversi settori comunicazioni voce chiare ed efficienti in un formato dalle dimensioni ridotte, leggero e robusto. La radio compatta TETRA ST7500 offre una copertura senza compromessi grazie ad un sistema integrato di antenna ibrido interno ed esterno, il tutto racchiuso in un modello compatto e robusto.

• Alto e chiaro: nonostante le dimensioni ridotte e compatte, l'ST7500 offre una qualità audio mission critical e una copertura senza compromessi con un basso livello di distorsione, un volume audio alto e una potenza di trasmissione di 1,8 W. Una porta per l’altoparlante aperta, il controllo automatico del guadagno e la compressione multi-banda garantiscono un audio forte e chiaro.

• Facile da utilizzare: la radio ST7500 è stata progettata con la finalità di agevolare gli utenti in modo che possano concentrarsi sul proprio compito. Sono disponibili pulsanti tattili per chiamate push-to-talk, per controllare il volume e effettuare chiamate di emergenza, un selettore per parlare in gruppo e una tastiera semplice con tasti ben definiti e completamente protetti, dotati di feedback tattile.

• Robusto e resistente: la struttura robusta della radio ST7500 e la batteria di lunga durata facilitano la mission sul campo. È certificata per resistere alla polvere, alla pioggia, agli urti e alle cadute, con grado di protezione IP65, IP67 e MIL-STD 810 D/E/F/G.

• Connessione e collaborazione: la radio ST7500 è dotata di un connettore GCAI MAC13 e della tecnologia wireless Bluetooth 4.1 integrata che facilita l'uso di una vasta gamma di accessori wireless tra cui cuffie audio, pulsanti push-to-talk e dispositivi intelligenti, garantendo maggiore flessibilità e controllo dell'ST7500.