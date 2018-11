GSA amplia la leadership e nomina presidente Lisa Su (AMD)

Il Consiglio di amministrazione di Global Semiconductor Alliance (GSA) ha nominato la Dott.ssa Lisa Su, Presidente e AD di Advanced Micro Devices, per avviare la creazione di un efficiente e redditizio ecosistema globale e ampliare la portata del brand nel rappresentare una catena del valore estesa per sistemi, software, soluzioni e servizi, oltre ai semiconduttori.

In questo modo, GSA lancerà diverse iniziative che supportano questa visione ampliata, compresi gruppi di lavoro per i mercati emergenti ma frammentati, come l'industria automobilistica, l'intelligenza artificiale e l’IoT.

L’azienda ha inoltre avviato una campagna a favore della leadership femminile: “Rising Women of Influence Award”, pensata per mettere in risalto e onorare i principali dirigenti femminili all'interno l'industria. Il premio sarà consegnato alla GSA Annual Awards Dinner del 6 dicembre.

Dott.ssa Lisa Su

Sono molto onorata di essere nominata Presidente del Consiglio di amministrazione di GSA e non vedo l'ora di lavorare con i miei colleghi membri del consiglio di per sviluppare la visione GSA.

I semiconduttori sono driver cruciali per una varietà di industrie e mercati in rapida crescita come AI, IoT, automotive, big data, cloud computing e 5G. Questo settore sta attraversando un periodo di crescita e trasformazione che richiede un pensiero nuovo e diverso, inclusa un'enfasi su una più forte collaborazione nell'intero ecosistema, essenziale per aumentare il nostro ritmo di innovazione.

Simon Segars

Abbiamo stabilito un “GSA IoT Security Working Group” all'interno del gruppo di lavoro IoT, per affrontare i problemi end-to-end nella sicurezza di questo settore. Il gruppo include vari soggetti interessati alla sicurezza dell'ecosistema IoT, i vendor di chipset, società di piattaforme, vendor cloud e fornitori di servizi. L'obiettivo è promuovere le migliori pratiche sulla sicurezza IoT, condividere informazioni su minacce e attacchi e definire i requisiti di sicurezza. È anche un'opportunità per i membri e i partner GSA di influenzare gli standard per la sicurezza che viene trasmessa a tutti i partecipanti delle catene a valore.