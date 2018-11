MacBook Pro, da novembre con GPU AMD Radeon Pro Vega

I processori grafici AMD Radeon Pro Vega 20 e Radeon Pro Vega 16 arriveranno entro il mese di novembre sulle piattaforme notebook Apple MacBook Pro.

Si tratterà di opzioni GPU che potranno essere selezionate in fase di acquisto dei laptop da 15”; acceleratore pensati per il gaming e per velocizzare la produzione di grafica 3D e post elaborazione video.

Il chip si distingue per l’integrazione della memoria HBM2 (High Bandwidth Memory di seconda generazione), capace di offrire prestazioni maggiori e uno spazio occupato inferiore rispetto alle tradizionali soluzioni GDDR5.

Scott Herkelman, vicepresidente e direttore generale di Radeon Technologies Group presso AMD

La grafica Radeon Vega Mobile aumenta le prestazioni delle piattaforme notebook. Le GPU offrono il meglio di entrambi i mondi: prestazioni straordinarie per applicazioni creative e giochi visivamente sbalorditivi e reattivi.

I processori grafici Radeon Pro Vega 20 e Radeon Pro Vega 16 sono adatti a carichi di lavoro di rendering, gioco ed editing più esigenti. Le unità di elaborazione dell'architettura "Vega" (nCU) e Rapid Packed Math offrono capacità computazionali elevate, accelerando i carichi di lavoro in grafici in tempo reale come la visualizzazione 3D.