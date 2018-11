Signage e retail, ecco i videowall multitouch custom Panasonic

Sei modelli all’avanguardia sia per qualità dell’immagine, che per flessibilità d’uso e semplicità di installazione: ecco la nuova linea ShadowSense di Panasonic. La nuova soluzione videowall touchscreen ShadowSense è completamente customizzabile, senza compromessi in termini di prestazioni, visibilità e affidabilità. La tecnologia ShadowSense, integrata nel nuovo videowall, si basa su sensori che rilevano l’ombra di un oggetto e ne identificano la posizione esatta. Capace di supportarne fino a 20 simultanei nei videowall di maggiori dimensioni, questa tecnologia garantisce, nelle configurazioni più semplici come la 2x1, ben 12 touch point. Inoltre è in grado di rilevare automaticamente diversi input e di passare da uno all'altro, ad esempio le dita, lo stilo o un cancellino, identificando o ignorando eventuali contatti accidentali.

Harmut Kulessa, European Marketing Manager di Panasonic

Pensiamo che sia determinante oggi più che mai offrire un servizio flessibile e personalizzato, in risposta alle specifiche esigenze del cliente - per questo forniamo l’opzione di installazione della cornice overlay touchscreen direttamente in loco. La soluzione, in un design moderno e lineare, presenta immagini interattive di alta qualità, con un overlay che consente reazioni rapide e in tempo reale, con un’elevata accuratezza tattile e prestazioni superbe nelle aree illuminate, senza interruzioni fra gli schermi.

Rivolto ai mercati retail, museale e corporate di alto livello, il nuovo multitouch completamente personalizzabile permette di combinare diversi display Panasonic da 55” in un unico videowall interattivo di qualunque dimensione, soluzione estremamente vantaggiosa in termini economici. Le configurazioni più comuni sono quelle che prevedono schermi 2x2, 3x1, 3x2, 4x2 o 4x3. Inoltre è possibile richiedere gratuitamente a Panasonic l'installazione della cornice overlay touchscreen direttamente in loco oppure concordarla in un secondo momento, per una soluzione ancor più su misura.

I tre tipi di display da 55” sono disponibili a 700 cd/m2 (modelli VF1-SST e LFV70-SST) o 500 cd/m2 (LFV8-SST) e combinano un’elevata luminosità con un'operatività affidabile 24/7. Sono tutti corredati da una cornice supersottile, che garantisce un'immagine finale fluida, senza percezione di interruzione fra gli schermi.

Tutti i pannelli da 55” sono concepiti per il digital signage, con ingressi sincronizzati automaticamente mediante connessioni HDMI, DisplayPort, Digital Link e USB. I display si possono installare con orientamento orizzontale o verticale.

Ogni videowall touchscreen viene realizzato su misura da Panasonic dopo opportuna verifica in loco.