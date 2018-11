FireEye, la community potenzia la protezione dagli attacchi

FireEye Market, Expertise On-Demand e Incident Response Retainers estendono i programmi di sicurezza dei clienti e le conoscenze sulla sicurezza informatica. Nascono grazie a FireEye una serie di soluzioni basate sulla community, utili per potenziare la collaborazione e rafforzare l’accesso alla protezione dagli attacchi informatici.

Kevin Mandia, CEO di FireEye

Non è possibile possedere una sicurezza perfetta, e praticamente tutte le organizzazioni hanno difficoltà ad avere le capacità richieste. Pertanto, fornire una difesa guidata dalla community è una componente essenziale per un’efficace sicurezza informatica. Praticamente ogni organizzazione è connessa ad internet, e molte di esse devono affrontare le stesse minacce informatiche, quindi tutti noi traiamo vantaggio dalla condivisione di risorse e conoscenza, così come dalla collaborazione e dalla creazione di strumenti e applicazioni. FireEye sta costruendo un approccio basato sulla community per affrontare insieme le sfide globali della sicurezza.

FireEye Market, Expertise On-Demand e la nuova versione del Incident Response Retainers, adottano un approccio community-centric e offrono accesso a strumenti gratuiti, conoscenze condivise, esperienza FireEye e servizi on-demand.

FireEye Market: in community per una migliore protezione

FireEye Market promuove l’utilizzo, favorisce la creazione e incoraggia la collaborazione attraverso un ecosistema aperto di sviluppatori. Questo ecosistema di applicazioni, plug-in, add-on e contenuti, accresce l’esperienza della community, rendendo facile scoprire strumenti gratuiti ed estensioni, che migliorino la capacità dei prodotti acquistati. Oltre ad ampliare nuove funzionalità a clienti e partner, FireEye sta semplificando la condivisione di informazioni, per aiutare gli utenti ad estendere il proprio arsenale di strumenti e tattiche di sicurezza.

FireEye Market è una naturale estensione di FireEye Helix - la piattaforma di Security Operations che integra strumenti di sicurezza e li rafforza con il next-generation SIEM, l’orchestrazione e la capacità di intelligence sulle minacce, al fine di sfruttare al massino il potenziale degli investimenti di sicurezza effettuati.

Expertise On-Demand – Una community per ampliare la competenza in materia di sicurezza informatica

L’assunzione di talenti nel campo della sicurezza informatica è una delle maggiori sfide per le organizzazioni. FireEye sta introducendo l’accesso ad una community di esperti FireEye per consentire alle organizzazioni di accedere alle competenze di cui necessitano, quando ne hanno bisogno e senza richiedere l’aggiunta di personale a tempo pieno. Expertise On-Demand fornisce un accesso flessibile ad un’ampia competenza in materia di sicurezza riconosciuta dal settore, ad intelligence sulle minacce e a servizi di cyber-readiness. Tutti gli abbonamenti includono News Analysis giornaliere, accesso a strumenti di FireEye per le analisi delle minacce e inviti agli esclusivi Threat Intelligence Briefing trimestrali. Expertise On-Demand è attualmente disponibile per i clienti FireEye.

Incident Response Retainers aggiornato per accelerare i tempi di risoluzione

FireEye Mandiant Incident Response Retainer stabilisce i termini e le condizioni per i servizi di incident response, prima che si sospetti un incidente di sicurezza informatica. Con un retainer sul posto, i professionisti Mandiant sono sempre in stand-by, riducendo o eliminando la necessità di avere un team di risposta interno. In caso di incidente, un retainer esistente può ridurre significativamente i tempi di risposta e l’impatto di una violazione.

FireEye Mandiant Incident Response Retainers è progettato per essere flessibile e incontrare le necessità di ogni organizzazione:

-Nessun costo anticipato: stabilisce termini e condizioni per i servizi di incident response. Il contratto definisce le tariffe orarie per i servizi correlati e i costi tecnologici.

-Ore prepagate: Acquisto di blocchi di ore per la risposta agli incidenti prepagati ad una tariffa scontata, con la possibilità di riutilizzare le ore non sfruttate. Le ore prepagate possono essere utilizzate su una vasta gamma di servizi di consulenza tecnica e strategica.