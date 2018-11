DHL migliora ancora Resilience360 e lancia l’app mobile

Lo scorso 20 settembre alla conferenza annuale “Risk & Resilience”, DHL ha presentato l'app mobile Resilience360, estensione dell'omonima piattaforma proprietaria.

La piattaforma Resilience360 offre alle aziende gli strumenti per prevedere, valutare e mitigare rapidamente i rischi di interruzione della supply chain con visibilità globale quasi in tempo reale attraverso una vasta rete di intelligence.

Google sta utilizzando, ad esempio, gli avanzati strumenti di monitoraggio degli incidenti di Resilience360 e il monitoraggio del rischio di spedizione in tempo reale per spedire la sua infrastruttura tecnica e supportare la crescita del data center.

Oltre a segnalare incidenti esterni in grado di interrompere la catena di approvvigionamento di un'azienda, la nuova app offre un monitoraggio quasi in tempo reale dei punti salienti delle spedizioni per tutte le modalità di trasporto. Fornisce anche la possibilità di accedere sempre e ovunque alle informazioni sulla supply chain e utilizza tecnologie avanzate a portata di mano per aiutare le aziende a prevedere, valutare e mitigare le interruzioni in tempo quasi reale.

Tobias Larsson, responsabile di Resilience360, DHL Customer Solutions & Innovations

Nel mondo sempre più connesso in cui viviamo, sia le persone che i beni sono costantemente in movimento, rendendo imperativo la gestione del rischio quasi in tempo reale. Allo stesso tempo, le catene di fornitura sono diventate incredibilmente complesse. Tuttavia, grazie a tecnologie rivoluzionarie come i big data, l’analisi predittiva e gli algoritmi di apprendimento automatico, siamo in grado di identificare e gestire i rischi come mai prima d'ora. La nostra app mette tutto quel potere predittivo a portata di mano.

Le catene di approvvigionamento globali affrontano una vasta gamma di rischi, come disastri naturali, attacchi informatici e un contesto normativo in rapida evoluzione.



Sulla piattaforma Resilience360, Dhl ha recentemente investito 20 milioni di euro. La piattaforma è basata su un sistema cloud che consente alle aziende di monitorare in tempo reale le proprie operazioni di supply chain, prevenendo possibili interruzioni dovute a disastri naturali, instabilità politica o attacchi informatici ed evitando ingenti perdite economiche o danni all’immagine aziendale.

A seguito di avvenimenti importanti come la tempesta invernale Grayson che ha colpito gli Stati Uniti causando la cancellazione di voli e l’interruzione di migliaia di spedizioni, Dhl ha scelto di incrementare le potenzialità di questa piattaforma consentendo un maggior controllo delle transazioni da parte delle aziende e permettendo alle diverse organizzazioni operanti nella catena logistica di rispondere rapidamente a qualsiasi ostacolo.

L’ampia rete di Dhl e la grande quantità di dati logistici che l’azienda ha raccolto negli anni sono una chiave di volta del successo di Resilience360. Queste informazioni hanno permesso valutazioni dettagliate e approfondite e una previsione del rischio tale per cui le organizzazioni possono prendere decisioni importanti risparmiando tempo e denaro.

Negli ultimi due anni, DHL Resilience360 ha lanciato vari moduli.

Nel 2016 è stato lanciato il modulo “Transparency Portal”, che fornisce informazioni su una precisa rete di fornitori al fine di garantire qualità, continuità e rispetto delle normative.

Lo scorso anno, lo strumento “Supply Watch” ha introdotto un modo per utilizzare tecnologie avanzate come “Machine Learning” (ML) e “Natural Language Processing” (NLP) per rilevare possibili interruzioni della supply chain prima che queste potessero causare grosse perdite economiche o danni alla reputazione. Successivamente è stato lanciato “Resilience360 Analytics”, un nuovo tool che permette ai clienti di combinare anni di raccolta dati su tutto quanto concerne la catena logistica con alcuni dei più avanzati database per la prevenzione del rischio attualmente sul mercato.