Sizmek Advertising Suite assicura efficienza e velocità

Le ragioni per cui agenzie e aziende scelgono di passare alla piattaforma di ultima generazione di Sizmek sono tante: efficienza, velocità e controllo. Considerata la più grande e indipendente piattaforma di buy-side advertising al mondo, Sizmek infatti ha da poco annunciato che oltre il 30% dei suoi clienti sono passati con successo alla nuova ed evoluta piattaforma di ultima generazione Sizmek Advertising Suite (SAS), mentre i restanti clienti prevedono di farlo nei prossimi mesi. Progettata per assicurare la massima efficienza, velocità e controllo, la nuova piattaforma ottimizza i carichi di lavoro, elimina il lavoro ripetitivo e gestisce il tempo per ottenere risultati immediati per i clienti.

Quello che su altre piattaforme richiederebbe centinaia di click, su SAS si può ottenere velocemente, rendendo Sizmek il modo più veloce ed efficace di coinvolgere i consumatori con esperienze personalizzate e allo stesso tempo fornire una misurazione oggettiva sulle performance della campagna.

Volker Hatz, Chief Data Officer di Sizmek

Ora più che mai, stiamo assistendo a richieste da parte degli advertiser sul fatto che vogliano lavorare con vendor che non restringono i loro dati, che hanno una completa piattaforma end-to-end e che abbiano interessi allineati con i loro.” Attraverso una singola piattaforma, Sizmek fornisce alle agenzie e ai brand la migliore alternativa indipendente che unisce dati, creatività e media, tutto potenziato dall’intelligenza artificiale. Sizmek Advertising Suite apre a nuove possibilità rendendo le sue soluzioni di DSP, DMP, verification e creatività accessibili con un singolo login e flussi di lavoro integrati.

Sizmek è impegnata a fornire alle agenzie e ai pubblicitari un resoconto indipendente e neutrale delle loro attività di marketing digitale e ha dimostrato il suo impegno anno dopo anno rispettando le rigorose guideline di misurazione per l’accreditamento presso il Media Ratings Council (MRC), ottenuto già nel 2008 con il precedente ad server Eyeblaster. L’MRC garantisce che i servizi di misurazione dell'audience siano validi, affidabili ed efficaci e che le aziende accreditate soddisfino i rigorosi standard di qualità.