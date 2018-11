Clarivate Analytics acquisisce l’australiana TrademarkVision

Clarivate Analytics ha annunciato l’acquisto di TrademarkVision con l’obiettivo di migliorare le soluzioni di ricerca gestite tramite l’Intelligenza Artificiale.

La società australiana specializzata in tecnologie basate su intelligenza artificiale si fonderà con CompuMark, le cui soluzioni di protezione e ricerca di similitudine del marchio supportano 9 su 10 dei maggiori brand a livello mondiale.

L’inserimento della tecnologia di TrademarkVision nelle soluzioni di CompuMark dà seguito alla partnership strategica firmata con il trademark solution provider cinese White Rabbit/Bai Tu, stipulato da CompuMark all’inizio del 2018.

Clarivate Analytics continua a investire nelle nuove tecnologie e nelle soluzioni a supporto dell’innovazione e in prodotti sempre migliori per i suoi clienti in tutto il mondo. Questa è la terza acquisizione per Clarivate negli ultimi 18 mesi dopo quelle delle start-up tecnologiche Kopernio e Publons.

Sandra Mau, fondatrice e Ceo di TrademarkVision, rimarrà in azienda, così come il Coo Cameron Mitchell e il suo team di professionisti con sede a Brisbane, Australia, e a Pittsburgh, Usa.

Sandra Mau, fondatrice e Ceo di TrademarkVision

Come parte di CompuMark, TrademarkVision sarà in grado di incrementare la competenza di CompuMark nel settore dei marchi e nei vasti canali di distribuzione per assicurare ai professionisti di tutto il mondo la nostra nuova generazione di soluzioni.

Il 40% dei marchi registrati contiene immagini. I professionisti di questo settore tuttavia si affidano a ricerche complesse con parole chiave e codici basati su immagini per ricercare i marchi autonomamente.

Grazie a TrademarkVision nel 2013 è stata presentata a livello mondiale la prima ricerca visiva dedicata ai marchi.

Il software di riconoscimento delle immagini basato sull’Intelligenza Artificiale applica i principi dei software di riconoscimento facciale per cercare grafica, immagini e persino brevetti di design 3D, con l’obiettivo di determinare se il logo di un marchio proposto è ammissibile o rischia di violare un marchio già esistente.

CompuMark attualmente applica la tecnologia TrademarkVision all’interno di TM go365, progettato per consentire ai professionisti di ricercare istantaneamente e gestire quotidianamente e in modo più efficace il portafoglio marchi.

Jeff Roy, Presidente di CompuMark

CompuMark sta investendo significativamente nel proprio portafoglio di prodotti e complessivamente nel business, promuovendo la miglior tecnologia di riconoscimento delle immagini e la competenza dell’intelligenza artificiale. La pluripremiata innovazione basata su IA di TrademarkVision e lo stretto rapporto di relazioni con gli uffici marchi e brevetti e con le agenzie governative di tutto il mondo, combinate con i dati di CompuMark, l'esperienza leader del settore e la portata globale, apriranno opportunità per nuovi prodotti e soluzioni sia all'interno che all'esterno del settore della ricerca sui marchi per sostenere la prossima generazione di soluzioni di business.

TrademarkVision è stata assistita in questa transazione dalla banca di investimento globale Innovation Advisors, focalizzata sulla tecnologia.