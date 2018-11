Wolters Kluwer Genya Studio digitalizza la gestione dello studio

Genya Studio, di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, è una soluzione intuitiva per la digitalizzazione del controllo e della gestione dello studio professionale.

Il mercato dello studio professionale tende oggi a richieste più articolate ed impegnative, che superano gli adempimenti e che possono sfociare nella finanza e addirittura nella gestione del credito.

Di fronte a cambiamenti epocali gli studi devono inevitabilmente adattarsi. Ma ci sono tre pilastri sui quali basarsi per affrontare il cambiamento: le specializzazioni, la digitalizzazione e l’organizzazione dello studio professionale.

Su questi ultimi pillar, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia affianca i professionisti nella maniera più moderna e intuitiva possibile con il Progetto Genya.

L’aspetto innovativo di questo progetto digitale è racchiuso nell’intuitività e nella semplicità d’uso del software. Innumerevoli utilizzatori testimoniano di una straordinaria “user experience” perseguita da Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia con il Progetto Genya e ribadita con Genya Studio.

Genya Studio è la soluzione software che supporta puntualmente l’intero processo di gestione delle informazioni e dei clienti dello studio. Dal dato anagrafico del nuovo cliente all’inserimento dei mandati, dalla pianificazione della fatturazione al controllo dello sforamento del forfait, dalla gestione di attività extra al controllo della marginalità anche per singolo servizio.Il pacchetto non nasce su un applicativo preesistente ma è stato sviluppato da “green field” attuando perciò gli automatismi necessari a evitare ogni manualità di inserimento; la piattaforma non necessita di servizi di avvio, e dunque di costi, data la sua immediatezza e intuibilità.

Genya Studio consente al professionista di avere sempre sotto controllo le attività e lo stato di avanzamento delle prestazioni fatturate. Le funzionalità di consuntivazione si integrano con la parcellazione e con il controllo di gestione che permette di analizzare costi e ricavi per singola pratica, per i mandati gestiti a forfait, e la redditività globale di ogni cliente. Per ogni operatore vengono inoltre calcolati i carichi di lavoro, la produttività e la distribuzione delle attività per famiglia di prestazioni.