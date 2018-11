Con Jiffy, al Carrefour si paga la spesa con lo smartphone

Da ora sarà possibile per i clienti pagare con il cellulare e in modo semplice, veloce e sicuro la spesa fatta in tutti i punti vendita di Carrefour Italia. Il servizio, reso disponibile da SIA e Intesa Sanpaolo, consente di fare acquisti nei punti vendita della rete Carrefour Italia in modalità cashless e con pochi click: dopo aver aperto l’app Intesa Sanpaolo Mobile è sufficiente, infatti, inquadrare con il proprio smartphone il QR code generato dalla cassa e la transazione è completata.

Tiziano Depaoli, Direttore Servizi Finanziari di Carrefour Italia

Grazie all’innovativa soluzione Jiffy e ai partner d’eccezione come SIA e il Gruppo Intesa Sanpaolo, Carrefour Italia arricchisce ulteriormente la gamma di servizi a disposizione dei clienti, migliorando l’esperienza d’acquisto all’interno dei propri punti vendita e rafforzando ulteriormente il rapporto di fiducia con il brand. Abbracciare la digital transformation e le sue potenzialità è un passo necessario che abbiamo intrapreso da tempo al fine di rispondere in maniera semplice, immediata e sicura alle esigenze dei consumatori finali, offrendo servizi ad alto valore aggiunto e sempre più personalizzati.

L’innovativa esperienza di pagamento digitale introdotta con Jiffy prevede vantaggi immediati sia per il cliente finale che per la GDO (Grande Distribuzione Organizzata). I consumatori, infatti, in pochi semplici passaggi dal portafoglio digitale XME Pay tramite Jiffy possono pagare presso le casse self o quelle presidiate utilizzando l’impronta digitale o il riconoscimento facciale per confermare la transazione. Carrefour Italia, d’altro canto, ha a disposizione un’avanzata modalità di gestione e incasso dei pagamenti.

Marco Polissi, Responsabile Jiffy di SIA

Con il lancio in tutti i punti vendita Carrefour, Jiffy si rafforza come servizio di pagamento innovativo in grado di rendere l’esperienza d’acquisto via smartphone comoda, veloce e totalmente sicura. Dopo i negozi, la sosta nei parcheggi aeroportuali e il rinnovo degli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale, anche il canale della Grande Distribuzione Organizzata punta sul nostro servizio digitale per offrire ai clienti modalità di pagamento cashless al passo con i tempi.

Il servizio Jiffy, già attivo in più di 130 banche italiane, permette anche di scambiare denaro tra privati semplicemente utilizzando i contatti della propria rubrica telefonica ed effettuare pagamenti nei negozi e online. Ulteriore punto di forza della partnership è rappresentato dal recente annuncio di integrazione di Jiffy in BANCOMAT Pay. L’evoluzione digitale del circuito nazionale estenderà la fruibilità dei servizi ad una potenziale platea di 37 milioni di persone titolari di una carta PagoBANCOMAT e oltre 440 banche.