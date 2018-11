Canon Service Provider, il service Datamatic per i rivenditori

In accordo con Canon e con la collaborazione di Digitronica, Datamatic mette a disposizione dei suoi rivenditori un servizio di assistenza qualificato per Office. Infatti Datamatic ha attivamente partecipato, insieme a Digitronica Solution, alla messa a punto del nuovo programma “Canon Service Provider”, finalizzato a creare un network in grado di fornire un servizio di assistenza tecnica eccellente in tutto il Paese su tutti i prodotti Office a marchio Canon.

Digitronica Solution è la prima e attualmente l’unica realtà ad essere certificata “Canon Service Provider” e dovrà assicurare la disponibilità di risorse professionali qualificate per l’assistenza su tutta la gamma Canon trattata dai rivenditori, inclusi i prodotti della gamma imageRUNNER ADVANCE che, essendo tecnicamente sofisticati e complessi, richiedono un appropriato supporto per poter essere commercializzati.

Pierangelo Brambilla, Professional Printing & AudioVideo Manager di Datamatic SpA

La ragione che ci ha indotto a richiedere, contribuire a sviluppare e poi scegliere di avvalerci di quest'innovativo servizio è quella di dare l’opportunità ai nostri rivenditori di gestire in tutta sicurezza il business del noleggio costo copia, con la tranquillità di avere a disposizione un team altamente qualificato anche nel post vendita. Siamo sicuri che i nostri partner non tarderanno ad apprezzare questa nuova opportunità.

Datamatic, che già da anni offre ai propri rivenditori un servizio di assistenza attivo grazie alla Business Unit a Valore Printing Professionale, potrà da oggi garantire ai propri partner il miglior network di aziende specializzate nell’assistenza dei prodotti Canon imageRUNNER COMPACT e ADVANCE, che necessitano obbligatoriamente di un supporto tecnico certificato.

Dedicato, in particolare, ai reseller che hanno possibilità di operare in contesti del segmento Office e, in particolare, nel noleggio costo copia, questo programma di assistenza garantisce loro tranquillità nel post vendita grazie al contratto di manutenzione fornito dal network di Digitronica Solution, che sarà presentato nel mese di Novembre con un road show che toccherà diverse città italiane.

Questo programma di supporto tecnico può essere utilizzato sia con la formula All-in, che riguarda la fornitura della macchina e dell’assistenza post vendita, inclusi toner, tamburi e le parti di usura, sia con la formula Open, che lascia al rivenditore la gestione della fornitura dei materiali di consumo, mantenendo solo il supporto post vendita. Se lo desidera, il dealer può usufruire anche del servizio di configurazione della rete e dell’installazione fisica.

Il servizio post vendita prevede, infine, diverse formule che possono essere acquistate per un determinato periodo di tempo e per un numero massimo di pagine stampate, dando la possibilità all’utente finale di scegliere il pacchetto che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Digitronica ha sviluppato all’interno del proprio sito B2B ServiceGlobe un’apposita sezione visibile ai clienti Datamatic con tutti i dettagli relativi ai servizi e ai loro costi.