VMware Workspace ONE, gestione di ambienti eterogenei

VMware presenta a Barcellona le funzionalità di Workspace ONE, la piattaforma intelligence-driven per una gestione moderna e sicura di ambienti eterogenei.

Shankar Iyer, senior vice president e general manager, End-User Computing, VMware

Il 2018 è stato un anno di svolta per la nostra piattaforma Workspace ONE. Con il precedente lancio di Workspace ONE Intelligence e Workspace ONE Trust Network, abbiamo introdotto la prima piattaforma di digital workspace del settore basata sull'intelligence. Al VMworld U.S. 2018, abbiamo presentato innovazioni per accelerare l'adozione della gestione moderna da parte dei clienti mentre completano la transizione a Windows 10 e abbracciano Mac, iOS, Android e Chromebook. Con l'annuncio di oggi, continuiamo a offrire nuove funzionalità a un ritmo vertiginoso che abbracciano pienamente l'eterogeneità che vediamo nei clienti del settore. E non abbiamo intenzione di rallentare.

L'eterogeneità della tecnologia sul posto di lavoro non è mai stata così elevata dato che i dipendenti continuano a sfruttare una gamma crescente di dispositivi, sistemi operativi, servizi e app per poter lavorare nel modo che più gli si addice. Abbracciare questa eterogeneità con la piattaforma Workspace ONE aiuta le organizzazioni a ridurre i costi e la complessità dell'IT, automatizzare la gestione e la sicurezza e offrire una migliore esperienza ai dipendenti. Le novità annunciate oggi includono:

• Workspace ONE Intelligence Automation Connector: Workspace ONE Intelligence, un servizio basato su cloud che fornisce insights e analytics con funzionalità di correzione automatica in un ambiente di digital workspace che può ora essere sfruttato attraverso sistemi di terze parti tramite Workspace ONE Intelligence Automation Connector. Basandosi su connettori esistenti pronti all’uso per Slack e ServiceNow, il connettore offre ai clienti la possibilità di collegare azioni e notifiche automatiche create in Workspace ONE Intelligence con i sistemi esistenti, come le piattaforme di service desk.

• Workspace ONE Sensors per macOS: Workspace ONE Sensors consente ai clienti di effettuare query rispetto a qualsiasi attributo di sistema, dall’hardware al software (firmware, BIOS, periferiche, app, ecc.) per ottenere visibilità e compliance alle normative. Questa funzionalità precedentemente annunciata per Windows 10 è oggi estesa con la disponibilità di Sensors per macOS.

• Dell Provisioning per Workspace ONE ora con Dell ProDeploy Client Suite: Dell Provisioning per VMware Workspace ONE è un servizio che preconfigura i dispositivi durante la produzione e li invia direttamente agli utenti finali per un’esperienza immediata di tutte le applicazioni Windows pre-caricate e disponibili già dal primo avvio. Oggi, VMware e Dell annunciano che questo servizio entra a far parte della Dell ProDeploy Client Suite, che offre servizi di deployment completi che affiancano il servizio di provisioning. Questo servizio può essere acquistato insieme a una nuova licenza di Workspace ONE a una speciale tariffa combinata come parte di ProDeploy.

• Integrazione con Flexera AdminStudio per la pubblicazione semplificata delle app Win32: i clienti possono ora pubblicare le applicazioni desktop esistenti direttamente da Flexera AdminStudio nel proprio catalogo Workspace ONE, evitando attività costose e complesse di re-packaging delle app Win32.

VMware oggi ha annunciato anche miglioramenti di VMware Horizon progettati per offrire un cloud ibrido perfettamente integrato per desktop virtuali e applicazioni. I progressi annunciati includono:

• General Availability di Instant Clones e App Volumes per Horizon 7 su VMware Cloud on AWS: VMware Cloud on AWS ora supporta Horizon 7 Instant Clones, App Volumes e User Environment Manager per il provisioning just-in-time di desktop virtuali stateless. I clienti possono fare girare i desktop virtuali a una velocità media di 1-2 secondi per desktop e i cloni istantanei riducono lo storage consumato fino all'80%.

• Monitoraggio e gestione consolidati: VMware annuncia l'integrazione di Horizon 7 con Horizon Cloud Service. Questa integrazione fornisce una visibilità unificata, monitoraggio dello stato di salute e servizi di helpdesk per le implementazioni di Horizon 7, sia su VMware Cloud on AWS che su infrastrutture on premise.

• Installazione automatica di Horizon 7 su VMware Cloud on AWS: VMware mostra in anteprima la possibilità di automatizzare diversi passaggi dell'installazione di Horizon 7 su VMware Cloud on AWS tramite l'integrazione del servizio Horizon Cloud. Questo ridurrà notevolmente il tempo di installazione necessario per Horizon 7 su VMC su AWS grazie a una UI semplificata per l'installazione.

Con le funzionalità intrinseche di sicurezza integrate nella piattaforma Workspace ONE, i clienti possono trarre vantaggio da una migliore protezione di qualsiasi app su qualsiasi dispositivo. I miglioramenti del servizio di Workspace ONE Intelligence offrono insight che migliorano la visibilità dal dispositivo alla rete e consentono all'IT di automatizzare la remediation.

Angela Salmeron, research manager, IDC

Oggi che i nuovi stili di lavoro sono più aperti, flessibili e collaborativi, i dipartimenti IT hanno il compito di supportare i dipendenti proteggendo allo stesso tempo le risorse aziendali e la privacy personale. Le piattaforme Digital Workspace con un’intelligence della sicurezza intrinseca sono fondamentali per le strategie aziendali sul ‘futuro del lavoro’. In questo modo, i dipendenti possono accedere in modo più sicuro e senza interruzioni ai contenuti e alle app aziendali più rilevanti per svolgere il proprio lavoro, su qualsiasi dispositivo.

Oltre alle funzionalità di sicurezza intrinseche di Workspace ONE, i clienti possono sfruttare gli investimenti esistenti in soluzioni di sicurezza specializzate come parte del network in forte sviluppo Workspace ONE Trust Network. Collegandosi a soluzioni di terze parti attraverso Workspace ONE Intelligence, le organizzazioni possono ottenere una visibilità completa rispetto ai propri dispositivi e utenti, insieme alle minacce loro indirizzate.

Le Workspace ONE Secure Productivity App sono sia coinvolgenti che intuitive, per offrire un'esperienza semplificata al consumatore. VMware ha annunciato numerosi miglioramenti a queste app, tra i quali:

• VMware Workspace ONE Boxer: Workspace ONE Boxer ora supporta l’e-mail aziendale G-Suite, consentendo alle organizzazioni che desiderano sfruttare Google di gestire le e-mail.

• Workspace ONE Intelligence for Workspace ONE Secure Productivity Apps: VMware ha realizzato i connettori per Workspace ONE Intelligence in modo che le organizzazioni possano ottenere insight sul coinvolgimento delle app, i tassi di crash, i tempi di login, il comportamento degli utenti e altro ancora.

• Supporto per Samsung DeX: gli utenti possono ora accedere alla famiglia di app Workspace ONE sia in movimento dai propri dispositivi mobile sia collegando i propri Galaxy S8, Note8, S9, Note9 e Tab S4 a un monitor, una tastiera e un mouse per avere un’esperienza di desktop computing con Samsung DeX. I dipendenti possono utilizzare il proprio cellulare per aprire le app VMware, utilizzare le shortcut della tastiera ed effettuare il drag and drop dei file su uno schermo più grande.