Vertiv VR Rack e Geist rPDU, per implementazioni edge

Vertiv porta sul mercato le nuove VR Rack e Geist rPDU, unità che vanno ad ampliare il listino del brand e rispondono alle esigenze delle rete edge.

I dispositivi nascono per soddisfare la necessità di implementazione veloce, il monitoraggio e la gestione da remoto, nonché il servizio end-to-end.

La disponibilità sul mercato di questi prodotti espande ulteriormente il portfolio di soluzioni edge di Vertiv.

Poter scegliere tra un’ampia gamma di prodotti e servizi è fondamentale per il settore edge, dove le esigenze di IT possono essere diverse ed in costante evoluzione. Avere un partner unico, che fornisce soluzioni e supporto per infrastruttura end-to-end, rappresenta un gran valore per le aziende che hanno bisogno di implementare applicazioni e dispositivi edge ma che non dispongono delle risorse o dell’esperienza necessarie per sostenere questo modello di business.

Giordano Albertazzi, presidente di Vertiv EMEA

Stiamo assistendo all’evoluzione e allo sviluppo progressivo dell’edge secondo quattro archetipi principali, ognuno dei quali prevede requisiti tecnologici diversi. Il nuovo portfolio edge offre ai nostri partner di canale ed ai nostri clienti un’ampia scelta di soluzioni per l’implementazione flessibile e veloce di applicazioni edge, che soddisfano ogni esigenza specifica.

Vertiv VR Rack è una soluzione solida e flessibile di rack che permette un’implementazione rapida. Sono disponibili otto modelli standard, tutti caratterizzati da un design strutturale che dispone di circa 2,5” di profondità utilizzabile in più rispetto ai rack di dimensioni simili, rendendo più facile l’installazione e la manutenzione delle attrezzature necessarie. Il rack è completato da una gamma di accessori tool-less che aiutano a velocizzare l’implementazione e a facilitare la gestione del rack.



Tutti i nuovi Vertiv Geist rPDU sono già disponibili a magazzino nel modello basico, con monitor e interruttore. I modelli forniti di monitor e interruttore possono monitorare la potenza in ingresso con un’accuratezza fino all’1% in più o in meno, oltre alle letture standard tra cui ampere, volt, watt, kWh e fattore di potenza. I modelli con interruttore dispongono di importanti funzionalità come la capacità di controllare la potenza in ingresso di ogni presa elettrica, la modalità aggiornabile di monitoraggio di ogni presa e gli alloggiamenti U-lock brevettati che bloccano qualsiasi cavo installato, al fine di eliminare le disconnessioni involontarie. Entrambi i modelli sono dotati di un modulo di comunicazione che può essere sostituito a caldo, per consentire una rapida sostituzione.