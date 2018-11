Una nuova famiglia di Micro Data Centre in arrivo da Datwyler

La nuova linea di soluzioni di Datwyler permette di installare Micro Data Centre completi e pronti all’uso, con allestimenti rack pre-configurati e pre-assemblati. L’azienda svizzera Datwyler Cabling Solutions ha voluto presentare in quest’ultima parte dell’anno diverse novità destinate ai Data Centre, settore di mercato su cui continua a puntare con decisione.

Luca Dalla Grana, Managing Director per l’Italia di Datwyler Cabling Solutions

La domanda di Data Centre estremamente compatti e di facile implementazione è in forte crescita e Datwyler è pronta a soddisfarla grazie alla nuovissima linea MDC, composta da tre allestimenti rack da 42U pre-configurati e pre-assemblati, cioè MDC100 – Basic, MDC200 – Standard, e MDC300 – Enterprise, in grado di offrire tempi di attivazione, ingombri e costi di gestione i più contenuti possibili.

Tra queste, una nuova famiglia di Micro Data Centre inclusivi di UPS, unità di climatizzazione esterne o built-in, PDM (Power Distribution Module) e sistemi di monitoraggio di temperatura, umidità, rilevazione fumi, rilevazione acqua e apertura porte (con vetro di sicurezza o traforate). Su richiesta, ciascuna delle soluzioni pre-configurate può essere modificata in funzione di esigenze specifiche.

A completare il tutto, un touchscreen come interfaccia utente installato sulla porta anteriore e, per facilitare al massimo la gestione remota, un software e un’applicazione per dispositivi mobili dedicata.

La famiglia MDC è già ordinabile, ma potrà offrire il meglio di sé a partire dai primi mesi del 2019, quando lo stoccaggio e l'assemblaggio di tutti i suoi componenti troveranno posto nel centro logistico Datwyler di Francoforte, così che i clienti europei possano contare anche su tempi di consegna estremamente brevi.