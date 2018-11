Crucial, arrivano le nuove NVDIMM da 32 GByte per server

La prima NVDIMM da 32 GByte ad alta densità proposta da Crucial può supportare applicazioni con uso di memoria intensivo, consentendo migliori prestazioni server.

Brand appartenente a Micron Technology leader nel settore delle memorie e dello storage, Crucial ha annunciato oggi un nuovo DIMM non volatile da 32 GByte (NVDIMM) per aiutare le aziende a preservare i dati critici in caso di interruzione di corrente del sistema e limitare i costi legati al downtime. Primo NVDIMM di Crucial in grado di funzionare a 2.933 MT/s, il nuovo modulo offre alle aziende prestazioni di memoria elevate e costanti, riducendo allo stesso tempo la quantità di NVDIMM necessari in un server.

Teresa Kelley, vicepresidente e direttore generale di Micron Consumer Products Group

Con set di dati sempre più ampi, scarse prestazioni delle applicazioni possono incidere drasticamente sulla capacità di un'azienda di accedere a tali dati. Il nostro nuovo NVDIMM è una soluzione di memoria durevole ad alta capacità che consente agli architetti di sistema di accedere ai dati quasi istantaneamente, ottimizzare le prestazioni della memoria e ottenere il massimo dai loro server.

Negli ambienti aziendali caratterizzati da ritmi veloci, le vendite e la soddisfazione dei clienti si decidono in pochi secondi. Le memorie Crucial NVDIMM offrono alle aziende un vantaggio decisivo quando la trasmissione dei dati è a rischio, integrando la NAND nei moduli della memoria e offrendo un accesso quasi istantaneo e persistenza dei dati. In caso di interruzione di corrente del sistema, NVDIMM esegue il backup dei dati DRAM sulla NAND con l'aiuto di un ultracondensatore, la sua fonte di alimentazione di riserva. I dispositivi NVDIMM Crucial sono compatibili con gli ultimi drive bay da 2,5" e gli ultracondensatori HHHL PCIe AgigA Tech PowerGEM, consentendo di alimentare fino a quattro NVDIMM durante i cali di alimentazione fino al completamento del backup.

Grazie alle nuove memorie NVDIMM Crucial, gli utenti possono anche rimuovere i sovraccarichi input/output, che rallentano i server, e aumentare le prestazioni delle applicazioni server più esigenti. Le applicazioni moderne richiedono tempi di backup e ripristino sempre più rapidi, rendendo Crucial NVDIMM ideale per applicazioni server come analisi di big data, database relazionali, dispositivi di archiviazione, infrastrutture di desktop virtuali e IMDB.

Con densità dei moduli fino a 32 GByte e velocità fino a 2.933 MT/s, i dispositivi Crucial NVDIMM sono compatibili con i server e le garanzie dei produttori e supportati dal programma Reliance. I moduli e gli ultracondensatori compatibili sono disponibili per l'acquisto tramite distributori globali selezionati. L’intera memoria Crucial possiede una garanzia a vita limitata.