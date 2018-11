Dopo la smart home, per Gigaset è la volta di smart business

Protezione, sicurezza e affidabilità anche agli ambienti commerciali. Bertamè Kitchen & Garage di Milano sceglie di affidarsi a Gigaset. Qui, in via Lomonaco 13, si susseguono una modernissima autofficina, una raffinata e invitante trattoria, uno show-room di “cose belle” legate al mondo automotive ma non solo. I sensori e le tecnologie di sicurezza e allarme Gigaset sono un ulteriore elemento di unificazione di queste attività, perché ad essi è affidata la protezione e sicurezza dei locali commerciali di Lorenzo Bertamè patron del locale.

Sicurezza e semplicità

Nella versione base, Gigaset S, il kit è composto dalla stazione base, da un sensore porta, da un rilevatore di movimento e da un allarme a sirena. Inclusi sono anche il servizio in cloud e l’app Gigaset elements. La stazione base, collegata al router, per cui ad internet, è il cuore, il cervello e la centrale comandi dell’intero sistema Smart Business di Gigaset. Tutti gli altri sensori del sistema Gigaset si collegano ad essa. Alla versione base si possono aggiungere sensori protettivi e di rilevamento all’infinito. Ad esempio Gigaset door è il sensore della porta che registra in modo affidabile quando e quanto spesso la porta viene aperta e chiusa.

Lorenzo Bertamè, proprietario di Bertamè Kitchen & Garage

Mi ha colpito l’estrema semplicità di collegamento e di applicazione del sistema di Gigaset. Inoltre essendo un’architettura componibile ho la possibilità di estendere la protezione e la sorveglianza quando e dove necessario. Gestire attività commerciali necessita di tatto e di discrezione, sia nel mondo della ristorazione sia in quello dei servizi per l’automotive. Gigaset mi dà la garanzia di ottenere i risultati attesi in termini di sicurezza con la massima discrezione e senza essere invasivo.

Vigilare sempre

Gigaset motion è un vero guardiano virtuale. Il sensore di movimento può essere collocato liberamente nello spazio da monitorare e invia un segnale allo smartphone collegato, non appena rileva un movimento. L’installazione avviene senza cavi e senza bisogno di utensili.

Gigaset siren è la voce dell’intero sistema per lo “smart business” Gigaset.

La sirena emette un suono molto forte che non può essere ignorato, non appena l’impianto registra un tentativo non autorizzato di accedere all’ambiente protetto. Contemporaneamente l’informazione viene inoltrata sullo smartphone registrato, in modo che il proprietario possa intraprendere tutte le azioni necessarie anche da remoto.

L’allarme sonoro può essere disattivato quando non si è presenti anche tramite l’app Gigaset elements.

Attenti all’acqua

Gigaset “water” è il sensore aggiuntivo che segnala in modo affidabile perdite d'acqua degli elettrodomestici. Lorenzo Bertamè utilizza Gigaset Water nella cucina della sua trattoria per monitorare sia la lavastoviglie sia i frigoriferi e gli abbattitori.

Un guasto infatti significherebbe anche un danno economico causato agli alimenti non più a temperatura a norma.

L’app Gigaset elements

L'app è il centro di controllo del sistema di protezione Gigaset: una panoramica sulla sicurezza dell’esercizio commerciale. Attraverso l'app Gigaset elements, si potrà verificare la chiusura di finestre e porte e controllare quello che accade con la telecamera wireless interna. All'attivarsi di un allarme, si verrà immediatamente informati con una notifica push o via mail. Tutti gli eventi registrati dai sensori, come i movimenti o gli allarmi, sono presenti nell'elenco degli eventi dell'app.

Lorenzo Bertamè, proprietario di Bertamè Kitchen & Garage

L’estensione delle mie attività, anche se concentrata in via Lomonaco, non è banale. Il Garage è grande, il ristorante ha anche un piacevole giardino, lo showroom è molto ampio. Grazie al controllo che mi assicura Gigaset posso muovermi in libertà sapendo di aver sotto controllo quello che succede in Bertamè Kitchen & Garage.