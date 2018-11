Innovation Day, Irion svela le nuove soluzioni per il futuro

Abbiamo partecipato all’Innovation Day 2018, giornata in cui Irion, software house italiana che sviluppa soluzioni per la gestione dei dati, con applicazioni nel mondo della finanza ma non solo, ha svelato numerose novità per il prossimo futuro.

Come sottolinea il CEO Alberto Scavino, Irion è stata protagonista di una crescita costante dalla fine del 2016 sino ad oggi, con un incremento di oltre il 15% nel 2018 rispetto al 6% atteso del mercato nazionale.

Il mondo Irion è “Data Centric”, il dato e la sua gestione sono al centro dei servizi che l’azienda è in grado di fornire ai propri clienti. In quest’ottica, per raggiungere gli obiettivi chiave e affrontare le sfide che il mercato propone, è fondamentale uno sviluppo tecnologico che permetta di trovare di anno in anno nuove soluzioni improntate al futuro.

Nel corso della giornata è stata presentata Irion EDM 2019, la nuova versione della piattaforma all-in-one per lo sviluppo di soluzioni di Enterprise Data Management, basata su tecnologie proprietarie uniche e distintive che la rendono ancora più flessibile, scalabile e altamente performante. Nel primo trimestre del 2019 verrà rilasciato l’aggiornamento che garantirà alla piattaforma un miglioramento in termini di performance e produttività, assicurando il continuo tuning e monitoring delle soluzioni.

Una significativa novità arriva inoltre dalla partnership con Microsoft: grazie alla scalabilità e all’agilità offerte da Microsoft Azure, Irion EDM 2019 sarà disponibile in cloud, soddisfando le esigenze dei clienti che che si stanno muovendo verso le applicazioni sulla “nuvola”. In particolare, la presenza sul cloud permette una raccolta di metadati e il collegamento di dati tecnici con quelli di lettura aziendale. permetterà l’impiego anche in questo ambiente delle funzionalità avanzate di data governance, data quality, data integration di Irion.

Nell’offerta degli Irion Ready to Go (RTG) Add-On, (soluzioni verticali per l’estensione della piattaforma, pronti all’uso e che indirizzano specifiche esigenze di mercato con tempi di realizzazione brevi), viene introdotto Dots, un ambiente dichiarativo di modellazione che permette di rappresentare e navigare dati e informazioni, destinato a diventare un componente essenziale delle soluzioni Irion in vari ambiti dalla Data Governance, al Regulatory reporting, alla compliance al GDPR.

Dots, con un approccio di Active Data Modeling, permette infatti la libera configurazione di un modello semantico in cui i “punti” (entità, oggetti, categorie, classi) e le loro relazioni sono definiti dall’utente e subito attivati grazie alla logica dichiarativa della piattaforma Irion.

La value proposition della software-house si basa non soltanto sulla robusta tecnologia garantita dalla piattaforma Irion EDM e dai suoi Add-On specifici, ma anche sull’offerta di servizi consulenziali di alto livello, che passano attraverso il continuo scambio con partner e clienti. La tecnologia totalmente italiana di Irion è impiegata da otto tra i primi dieci gruppi bancari sul territorio nazionale, da compagnie assicurative ed è in crescita l’impiego in altri settori, come ad esempio l’energy-utilities.

Parte integrante della conferenza l’intervento dei clienti Irion, che hanno tracciato le qualità delle soluzioni del brand.

Mariano Biondelli, Risk Manager di Mediobanca, ha presentato il progetto per FRTB. Per le banche, il panorama è fortemente cambiato con un’accentuazione dell’importanza dell’affidabilità del dato e della necessità di elaborazioni sempre più sofisticate. La partnership con Irion è iniziata nel 2014, supportando la raccolta e l’organizzazione della grande mole di dati che la banca si trova a gestire. Oltre alla pura gestione del dato, Irion affianca Mediobanca nell’orchestrazione della componente analytics per il progetto, nella gestione del calcolo e la presentazione finale, generando automaticamente la documentazione.

Guido Buratti, CFO di Europ Assistance Italia, sottolinea come la tecnologia di Irion sia poco invasiva, garantendo, con delle soluzioni “light”, una riduzione sostanziale dei costi.

Andrea Bandera, responsabile gestione e protezione dei dati per la Banca Popolare di Siena, aggiunge come lo sviluppo del nuovo RTG, in partnership con Irion, sia iniziato nel 2014, con l’obiettivo di migliorare la data quality.

L’attività ha portato a un miglioramento in termini di funzionalità oggettive, per una superiore gestione dei dati e del prodotto finale da parte della banca.

Erika Pinto, IT DCO processi e compliance IT di Findomestic, ha sottolineato invece il beneficio di poter gestire con una più vasta conoscenza le dinamiche inerenti il dato aziendale e di come, anche in assenza di skill tecniche peculiari, riescano a ottenere una governance migliore.