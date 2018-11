Netgear Insight Pro, “best network management” per Tolly Group

Netgear rende noti i risultati dei test effettuati da Tolly Group in ambito network management: Insight Pro è “best deployment architecture per le PMI multi-sede”.

Oggi molte aziende sono strutturate con sedi territoriali dalle quali vengono gestite le attività di più uffici dislocati sul territorio. Parliamo di sedi locali o “branch office”, aziende del settore retail, distributori di benzina e catene di fast food, centri medici, enti locali, municipi, istituti scolastici. Indipendentemente dal settore di business, tali tipologie di impresa condividono le stesse esigenze quando si tratta di networking. Tutte necessitano di una connettività completa ed efficiente, di ottime prestazioni Wi-Fi e totale sicurezza di rete.



Bill Albertson, President e CEO di BadgerCommunications

Quando abbiamo scoperto la soluzione NETGEAR per la gestione integrata di switch, router wireless, Firewall VPN e anche NAS, interamente configurabile, integrabile, gestibile e monitorabile da remoto via cloud senza alcun bisogno di chiavi d’accesso o di ulteriori sistemi cloud, il mio team ed io abbiamo capito che questa avrebbe completamente trasformato il modo stesso in cui gestiamo i nostri clienti e interagiamo con loro. Questo significa per noi di Badger Communications non solo la possibilità concreta di aprire nuovi settori di business, ma anche quella di offrire un più veloce uptime e una migliore copertura ai clienti che abbiano installato il sistema Insight Pro, molti dei quali tra l’altro erroneamente pensano che un simile livello di infrastruttura Cloud sia inaccessibile per il proprio budget aziendale. La nuova soluzione cloud managed Netgear Insight Pro cambia completamente le carte in gioco per tutti i partner di canale. Siamo davvero entusiasti di poter assicurare un tale livello di copertura ai nostri clienti.

I test di Tolly Group hanno dimostrato come Netgear Insight Pro sia nettamente superiore a qualsiasi soluzione della stessa categoria, evidenziando come si tratti della soluzione ideale sia per gli utilizzatori finali sia per gli stessi service provider.

Insight Pro offre, infatti, le seguenti funzionalità:

- Sistema progettato per l’utilizzo multiutente e per le aziende con più sedi;

- Assegnazione e monitoraggio di diversi ruoli e privilegi;

- Installazione semplice e flessibile;

- Potente piattaforma cloud;

- Completa gestione e monitoraggio via App da mobile;

- Soluzione che non richiede alcun punto di controllo fisico locale;

- Supporto di rete di livello enterprise garantito anche su sistemi storage collegati.



Il report di Tolly Group ha evidenziato inoltre alcune funzionalità esclusive del sistema Netgear Insight Pro, tra cui:



- Architettura software che prevede la virtualizzazione delle risorse di sistema e assicura alle organizzazioni strutturate su più sedi la possibilità di fornire supporto operativo a tutti i relativi clienti in modo immediato;

- Possibilità di definire ruoli separati per “amministratore di sistema” e “IT manager”;

- Piattaforma progettata sul modello “top down” che garantisce la gestione da remoto, sia attraverso l’infrastruttura cloud sia tramite l’App mobile, entrambe predisposte per configurare, monitorare e gestire ogni singola sede, senza richiedere l’installazione di alcun sistema aggiuntivo;

- “Sistema di reporting chiaro, sintetico e intuitivo”, elemento essenziale a supporto della crescita del business delle imprese;

- Sistema di notifica che prevede l’invio automatico di segnalazioni e la conferma via e-mail di qualunque modifica effettuata sui singoli dispositivi della rete aziendale;

- La piattaforma genera report sintetici per ciascuna organizzazione collegata, con possibilità di scelta tra la cadenza settimanale e quella mensile. Ogni report contiene una sintesi delle informazioni principali quali: numero di AP e switch e utilizzo di rete. Nessuno dei competitor fornisce un sistema di reporting automatico né singoli report per location/sede;

- Assicura la maggiore flessibilità nell’aggiunta di dispositivi alla rete;

- Un’interfaccia coerente e intuitiva, sia per quanto concerne l’App mobile sia il cloud portal, che permette agli utenti di effettuare ad esempio test via cavo, aprire captive portal Facebook, programmare Firmware e PoE, nel modo più veloce possibile.