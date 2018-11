Netcom riceve l’accreditamento Microsoft Sam per l’Italia

Netcom, attiva nei servizi per l’IT Life Cycle Management e l’IT Governance, ha ricevuto da Microsoft l’accreditamento per la fornitura di servizi in Italia.

La piattaforma di riferimento è il Microsoft SAM Managed Service Program.

In questo modo, Netcom potrà supportare al meglio i clienti di medie-grandi dimensioni, offrendo vantaggi su misura: tra questi l’assessment delle licenze Microsoft per essere ottemperanti al licensing in tutti gli aspetti, la possibilità di beneficiare di speciali condizioni se non in regola, la riduzione per tre anni del rischio di ricevere un audit da parte dei legali di Microsoft, l’inventario corretto delle licenze in funzione delle utenze, l’essere informati tempestivamente riguardo l’end of life dei prodotti oltre a una consulenza strategica sui temi della cybersecurity, del cloud e la relativa roadmap.