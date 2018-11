Samsung, in arrivo tante novità anche per gli smartphone

In occasione della Developer Conference 2018 Samsung presentato molte novità sia nell’intelligenza artificiale, che nell’Internet of Things e nel Mobile UX. Presentati anche I nuovi potenti strumenti di sviluppo per le sue piattaforme Bixby e SmartThings, oltre a nuove esperienze in campo mobile con One UI e Infinity Flex Display.

DJ Koh, Presidente e CEO della divisione IT & Mobile Communications di Samsung Electronics

Abbiamo raggiunto progressi significativi nell'AI e nell'IoT, che saranno cruciali per dare vita alla nostra visione di realtà connessa. I progressi compiuti in Bixby e SmartThings inaugurano un nuovo capitolo in cui prodotti e servizi di terze parti possono essere integrati nelle piattaforme AI e IoT su larga scala.

Costruire una piattaforma di intelligenza scalabile

Bixby ha esordito come un'interfaccia intelligente, un modo semplice e pratico per usare la voce per interagire con il proprio telefono. Adesso si evolve in una piattaforma di intelligenza scalabile in grado di supportare i diversi prodotti e servizi nella vita di un consumatore. Alla Samsung Developer Conference 2018, Samsung ha svelato nuovi modi per gli sviluppatori di portare a più consumatori possibili un'esperienza di conversazione più personale, colloquiale e utile.

Per facilitare agli sviluppatori la scalabilità dei servizi basati su Bixby, Samsung introduce Bixby Developer Studio. La disponibilità di questo strumento fornisce un modo intuitivo per sviluppatori e partner di diffondere l'intelligenza a servizi e dispositivi differenti. Gli sviluppatori saranno così in grado di creare facilmente delle Bixby Capsule - funzionalità o servizi realizzati per Bixby - e renderli accessibili in modo agevole ai consumatori all’interno del Bixby Marketplace.

Offrire uno stile di vita connesso per tutti

La visione della realtà connessa di Samsung è incentrata su un ecosistema IoT aperto che unisce il crescente numero di dispositivi collegati su un'unica piattaforma. Disponibile in più di 200 mercati in tutto il mondo, SmartThings offre un'esperienza connessa in un'unica app, per portare l’IoT oltre la casa intelligente, nella propria auto, in ufficio e ovunque ci troviamo.

Samsung sta rendendo più veloce e semplice per gli sviluppatori la connessione dei propri dispositivi e servizi alla piattaforma SmartThings, con una nuova suite di strumenti nel rinnovato SmartThings Developer Workspace. Questi strumenti avanzati includono SmartThings Cloud Connector, SmartThings Device Kit e SmartThings Hub Connector.

Esperienza utente pioneristica e innovazione nel display

Samsung introduce un nuovo e intuitivo design dell'interfaccia chiamato One UI. Il design pulito e minimale concentra i contenuti più rilevanti nella metà inferiore dello schermo, rendendo più naturali e comode tutte quelle operazioni che solitamente svolgiamo con una sola mano. L'esperienza è stata reingegnerizzata per ridurre il disordine e le distrazioni, consentendo all'utente di concentrarsi meglio e navigare rapidamente sul proprio telefono.

Samsung continua a basarsi sul proprio retaggio di azienda che ridefinisce gli standard di categoria in termini di form-factor e di innovazione del display che ha aperto la strada a un nuovo e rivoluzionario smartphone pieghevole. Infinity Flex Display insieme a One UI offre un nuovo tipo di esperienza mobile che consente agli utenti di effettuare cose che prima non avrebbero potuto svolgere con un normale smartphone.

Gli utenti ora possiedono il meglio di entrambi i mondi: uno smartphone compatto che si apre per rivelare uno schermo immersivo più ampio per il multitasking e la visualizzazione dei contenuti. L'esperienza dell'applicazione passa senza problemi dal display più piccolo al display più grande man mano che il dispositivo si apre. Inoltre, gli utenti possono navigare, guardare video, connettersi e fare multitasking senza perdere tempo, utilizzando contemporaneamente tre app attive sul display più grande.